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遊客通報台灣黑熊出沒！小神木步道暫時封閉

▲台中大雪山國家森林遊樂區園方宣布即日起暫時封閉小神木步道，預計於11月7日（六）重新開放。（圖／林業及自然保育署臺中分署）

大雪山3處可免費借熊鈴！遇黑熊切勿尖叫奔跑

▲大雪山國家森林遊樂區35K收費站、43K遊客中心及49K小雪山資訊站，均提供免費熊鈴借用。（圖／林業及自然保育署臺中分署）

秋冬交際是台灣黑熊準備進入冬眠前的「進食高峰期」，山區出沒頻率可能增加。台中大雪山國家森林遊樂區昨（4）日下午接獲遊客通報，在「小神木步道」目擊台灣黑熊蹤影。為維護遊客安全，園方宣布即日起暫時封閉小神木步道，預計於11月7日（六）重新開放。專家也同時公布在野外遇熊保命的步驟，最重要的就是不要尖叫驚擾到牠們。林業及自然保育署台中分署在臉書發文指出，接獲遊客通報在大雪山國家森林遊樂區小神木步道目擊台灣黑熊後，隨即啟動安全應變措施，暫時封閉該步道，預計11月7日重新開放。台中分署表示，封閉期間將由森林護管員每日於晨昏時段巡視，掌握現場狀況，並架設4G紅外線自動相機，持續監測黑熊活動情形。同時提醒遊客及住宿民眾留意周遭環境，降低人熊相遇風險。林業署台中分署提醒，進入山林應遵守無痕山林原則，妥善收好食物及垃圾，避免吸引黑熊靠近；建議保持警覺、結伴同行，並攜帶熊鈴及防熊噴霧，適時發出聲響，降低突然與黑熊近距離相遇的風險。此外，大雪山國家森林遊樂區35K收費站、43K遊客中心及49K小雪山資訊站，均提供免費熊鈴借用。分署表示，台灣黑熊是山林自然生態的一部分，將持續透過巡護監測及安全管理，兼顧野生動物保育與遊客安全，也呼籲民眾配合步道封閉措施，共同維護自身安全，實踐人熊和平共存。