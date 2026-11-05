我是廣告 請繼續往下閱讀

Google擴大自願離職方案 瑞士員工最高可領12個月薪資

蘋果也縮減AI預算 部分員工每日額度恐降至25美元

AI投資成本受關注 科技巨頭從擴張轉向控管支出

全球科技巨頭積極投入人工智慧（AI）發展，但龐大的投資成本正逐漸成為財務壓力。Google母公司Alphabet今年將員工自願離職方案擴大至日本、加拿大等5個國家，希望控制支出並將資源集中於AI等核心業務。另一方面，蘋果（Apple）也傳出削減內部員工使用AI工具的預算，部分工程師每日額度從300美元降至200美元，凸顯科技業在AI軍備競賽下，開始更加重視成本控管。綜合《路透社》及彭博報導，Google證實，今年6月已在加拿大、法國、德國、日本及瑞士，向部分員工提供附帶資遣補償的自願離職方案，但目前尚不清楚有多少員工接受。Google發言人表示，公司部分團隊自2025年起便開始實施自願離職計畫，今年6月進一步擴大至海外多個國家，以配合未來的重要業務發展。Google近年持續增加員工人數，但隨著AI投資規模擴大，也開始重新分配人力及資金，優先投入AI和雲端運算等領域。過去Google已在美國及英國部分部門推出類似方案，管理階層將其定位為讓不再認同公司發展方向或工作步調的員工，自行選擇離開的機會。不過，部分部門在實施自願離職計畫後，仍接著進行裁員。以瑞士為例，Google當地約有5000名員工，蘇黎世更是重要的工程研發據點。知情人士透露，這次方案涵蓋多個部門，但排除旗下AI研究單位DeepMind。Google於6月中旬公布方案，7月中旬通知申請結果，接受方案的員工自8月起陸續離職。補償條件為每服務滿一年可領取一個月薪資，最高以12個月為限。一名知情人士指出，某個約50人的團隊中，至少已有4人接受離職方案。除了Google，蘋果也開始限制員工使用AI工具的成本。根據彭博引述知情人士報導，蘋果上個月將部分工程師每日AI使用預算，從300美元調降至200美元，未來部分工程團隊的額度可能進一步降至100美元。至於非工程部門，部分團隊原本每日預算上限為100美元，未來甚至可能縮減至25美元。這些預算主要用於支付AI模型的Token使用量，也就是ChatGPT、Claude及Gemini等生成式AI模型處理文字或資料時所計算的使用單位。若員工因工作需求必須使用更多AI資源，仍可向高階主管申請例外核准。對於相關報導，蘋果尚未回應《路透社》的置評請求。科技企業過去積極鼓勵員工導入AI工具，希望提高工作效率，但隨著模型使用量增加、相關支出持續攀升，企業開始重新檢視AI帶來的實際效益。Google與蘋果採取的措施雖然不同，前者著重人力資源調整，後者則直接限制AI工具使用成本，但都反映出科技業在持續發展AI的同時，也必須控制營運支出。近期微軟（Microsoft）也向約6萬名員工提出自願離職方案，投資銀行高盛（Goldman Sachs）則傳出在評估生產力及風險後，限制部分AI程式編寫工具的使用權限。