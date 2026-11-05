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許允樂今（5）日宣布懷孕喜訊，透露腹中寶寶已經安穩住下來，目前正健康成長，讓她興奮高喊：「我們要當爸爸媽媽了！」然而，這份喜悅得來不易，她也首度公開夫妻倆曾失去第一個孩子的經歷，當時兩人原本滿心期待前往醫院聽寶寶心跳，沒想到卻等來停止心跳的噩耗，讓她一度在醫院外崩潰大哭。許允樂透露，婚後與李玉璽一起健康生活、開心備孕，沒想到安排孕前檢查時，意外發現身體裡多了一個心跳。夫妻倆開心了整整一個月，卻在某次產檢時發現寶寶心跳消失，兩人原本拿著手機準備錄下心跳聲，最後卻錄到醫師告知沒有心跳。離開醫院後，許允樂哭到連車水馬龍都蓋不過哭聲。手術前一晚，李玉璽問她：「老婆，我是不是不能哭？」她則回應：「要不一起用力哭吧，哭完就會好了。」夫妻倆抱頭痛哭，一起分擔失去孩子的難受，也成為彼此走過低潮最重要的力量。經歷失去孩子後，許允樂調整工作量，花了半年重新養好身體，也學會真正放鬆、不再內耗。這段期間，她多次因臉腫、發福被外界猜測懷孕，每次看到相關報導，心裡都會浮現「本來是有，但現在沒有了」，難過幾秒後再努力放下。如今夫妻倆終於再度迎來寶寶，許允樂感動表示，孩子的心跳「好大聲、好大聲、好大聲」，她永遠記得兩人在診間泛淚看向彼此的瞬間。懷孕後她出現嗜睡、頭暈、反胃及嚴重孕吐等症狀，李玉璽不僅包辦大部分家務，甚至出現「擬娩症候群」，跟著老婆有想吐的感覺。許允樂也向寶寶喊話，希望孩子安穩住好住滿、平安健康長大，並甜蜜恭喜李玉璽即將升格當爸爸。