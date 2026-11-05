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蝦皮AirPods不到2折、iPad半價 衛生紙1元搶

蝦皮雙11限時搶購優惠：

▲蝦皮購物雙11祭出12時段限量優惠，AirPods 4降噪款下殺1,111元、iPad第11代半價7,450元。（圖／蝦皮購物提供）

酷澎指定商品7折起、下單抽11萬酷澎幣

momo雙11搬進信義商圈！免費抽萬元家電、SUPER JUNIOR小卡限量送

雙11怎麼買最划算？

▲momo雙11購物節延伸至台北信義商圈，11月7日至8日舉辦品牌嘉年華，集結超過20家品牌，現場集點還有機會抽中萬元家電。（圖／momo購物網提供）

2026年雙11購物節蝦皮祭出限時秒殺價，AirPods 4主動式降噪款下殺1,111元、iPad第11代半價7,450元，但想搶便宜需要拚手速；酷澎則推出指定商品7折起，WOW會員下單有機會抽中111,111元酷澎幣；momo將在11月7日、8日把雙11搬進台北信義商圈，免費抽萬元家電、送SUPER JUNIOR-83z限量小卡。蝦皮購物今（5）日公布雙11最新優惠，11月10日晚間8點至11月11日晚間11點59分，推出12個時段「大牌下殺1元起」活動，每個時段都有指定商品限量開搶，其中蘋果產品折扣最受關注。AirPods 4主動式降噪款原價5,990元，11月10日晚間11點下殺1,111元，現省4,879元，相當於不到2折。iPad第11代（A16）Wi-Fi 128GB原價14,900元，11月11日凌晨0點推出半價7,450元優惠，直接省下7,450元。蝦皮也推出免運及刷卡優惠，11月11日凌晨0點至0點30分，選擇蝦皮店到店指定物流，享限量0元起免運。11/10 20:00：富士拍立得底片20張，原價800元，特價11元。11/10 21:00：Logitech G PRO X 2無線電競耳麥，原價7,990元，特價1,111元。11/10 23:00：AirPods 4主動式降噪款，原價5,990元，特價1,111元。11/11 00:00：iPad第11代A16 128GB，原價14,900元，特價7,450元。11/11 19:00：倍潔雅衛生紙56包，原價1,360元，特價1元。11/11 22:00：純金9999相思豆3入組，原價4,980元，特價1元。11/11 23:00：Insta360 GO Ultra 4K拇指相機，原價14,980元，特價6,440元。酷澎11月11日前每晚7點推出指定品類7折起優惠，涵蓋食品、生活用品及3C產品。酷澎也以Apple官方授權經銷商身分，販售2026年新款iPad mini、MacBook Pro等商品，使用信用卡還有專屬的優惠。酷澎雙11還可以抽111,111元酷澎幣，WOW會員即日起至11月11日，每筆符合資格的「火箭速配」、「火箭跨境」訂單，都能累積一次抽獎機會，最大獎將抽出1名幸運得主，獨得111,111元酷澎幣。此外，11月8日前下單，還有機會抽中最高500元火箭速配折價券；11月9日至11日下單則有機會獲得200元折價券。網購雙11戰火蔓延到線下，momo將在11月7日至8日台北信義新天地香堤大道舉辦「雙11品牌嘉年華」，集結超過20家人氣品牌、上百位網紅，推出品牌體驗、互動遊戲及抽獎活動，現場推出品牌闖關集點，集滿10點可兌換好禮，集滿15點則可取得萬元家電抽獎資格。moPro會員完成指定轉盤任務也能領取贈品，活動現場新加入moPro會員最高可獲得115點回饋。此外，momo今年邀請SUPER JUNIOR-83z擔任雙11活動大使，凡11月1日在momo購物網單筆消費滿1,111元，並完成登記的會員，可於11月7日至8日活動現場領取限量SUPER JUNIOR-83z專屬小卡。今年雙11三大電商主打不同優惠，想買AirPods、iPad的消費者可以鎖定蝦皮限時秒殺；準備購買高價3C、家電的民眾，可比較酷澎銀行刷卡折扣；想趁週末逛街、參加免費抽獎，則可留意momo在信義商圈的線下活動。