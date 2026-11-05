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排名與球員姓名 生涯未滿20歲累積總得分 目前年齡／歷史地位與代表球隊 備註與弗拉格追逐差距 1. 詹姆斯（LeBron James） 2,362 分 歷史總得分王、克里夫蘭騎士 榜首絕對神話，短時間內難以撼動 2. 柯比·布萊恩（Kobe Bryant） 1,759 分 湖人傳奇巨星、名人堂球星 弗拉格落後約 120+ 分（觸手可及） 3. 卡梅羅·安東尼（Carmelo Anthony） 1,725 分 丹佛金塊、歷史頂級得分手 弗拉格落後約 90+ 分（即將超車） 4. 庫柏·弗拉格（Cooper Flagg） 1,635+ 分（持續推高中） 達拉斯獨行俠（現役19歲二年級生） 正式超車杜蘭特，獨居歷史第4位 5. 杜蘭特（Kevin Durant） 1,624 分 歷史級無解單打王、西雅圖超音速 退居歷史第5位

達拉斯獨行俠19歲怪物新人弗拉格（Cooper Flagg），正以不可思議的歷史級節奏改寫聯盟紀錄！弗拉格在今（5）日對決聖安東尼奧馬刺的比賽中再次迎來生涯重大里程碑。年僅19歲的他，賽前已在未滿20歲累積攻下1,624分，與傳奇球星杜蘭特（Kevin Durant）並列歷史第4；而在週三比賽順利進帳分數後，弗拉格正式甩開KD獨居歷史第4位，在NBA歷史的「未滿20歲得分榜」上，放眼望去僅剩下詹姆斯（LeBron James）、柯比（Kobe Bryant）與安東尼（Carmelo Anthony）三位傳奇名宿聳立在前，美媒認為，超越柯比只是時間問題。出生於2006年12月21日的弗拉格，至今甚至尚未迎來20歲生日，但他在場上展現的成熟度與宰制力，早已打破傳統外界對「青少年球員」的刻板印象。進入生涯第二個賽季，弗拉格開季繳出場均25.2分、5.7籃板與6.5助攻的全能數據，在攻防兩端皆展現出獨行俠全新看板球星的磅礴氣勢，帶領球隊在競爭激烈的西區持續前行。在週三與馬刺的交鋒中，弗拉格雖然遭遇手感低潮，前三節15投僅4中拿下11分，延續了前一場對沙加緬度國王19投僅3中的冰冷手感；然而正如美媒所言，「投籃低潮是每位年輕球員必經的成長痛」，即便手感欠佳，弗拉格依然在防守與組織端全力以赴，且順利完成跨越KD得分障礙的偉大歷史時刻。這項超越杜蘭特的紀錄之所以令人震撼，在於弗拉格還有充裕的時間繼續堆高這座「青少年障礙」。在這場戰役結束後，獨行俠在弗拉格於12月21日年滿20歲之前，例行賽程還整整剩下17場比賽。美媒《ESPN Insights》推算，弗拉格目前距離第3名「甜瓜」安東尼的1,725分僅差不到百分，距離第2名「黑曼巴」柯比的1,759分也僅有約120餘分的差距；若弗拉格能在接下來的17場比賽中維持本季場均25分的進攻水準，他不僅能在幾週內輕鬆超車甜瓜，更將毫無懸念在20歲生日前夕跨越柯比的門檻，一舉躍居NBA歷史「未滿20歲總得分榜」的史上第2名，僅次於高懸榜首的詹姆斯。