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▲為了搶拍阿里山日出，FEniX（如圖）連續三天凌晨1、2點妝髮，清晨5點多趕抵小笠原觀景台。（圖／華納音樂 提供）

人氣男團FEniX第四張專輯《FOREST》將於11月17日全面發行，這次前往台灣阿里山取景，穿上華麗西裝站在樹齡約1081年的水山巨木紅檜前拍攝封面，打造電影級大片。為了搶拍阿里山日出，FEniX連續三天凌晨1、2點妝髮，清晨五點多趕抵小笠原觀景台；不過，成員夏浦洋在山頂時突發肚子痛，冒冷汗大喊：「我受不了了，我忍不住了！」立刻抓住工作人員狂奔下山找廁所，再火速衝回觀景台，讓眾人哭笑不得。新專輯以「森林」象徵再度凝聚，繼沖繩、南法及義大利後，這次FEniX回到台灣阿里山取景，穿上華麗西裝站在樹齡約1081年的水山巨木紅檜前拍攝封面，帥氣十足。而拍攝時，導演不求晴天反而期待雲霧與細雨，沒想到FEniX「風雨男團」體質果真再度發威，團隊中午抵達時，天氣突然驟變，濃霧籠罩山林，接著竟下起雨，大家第一次因外景起霧下雨而開心，成員們穿著華麗西裝走在濕冷山路上，雖然相當折磨，卻被宛如仙境的風景震撼，直呼這趟阿里山之旅永生難忘。另外，為了搶拍阿里山日出，FEniX連續三天凌晨1、2點妝髮，清晨5點多趕抵小笠原觀景台。工作人員出發前再三叮嚀團員先上廁所，沒想到「廁所魔咒」還是找上夏浦洋，他一到山頂就喊：「我肚子很痛！」被拜託再忍一下，他則一邊深呼吸、一邊吃止瀉藥，但還是忍不住，抓著工作人員大喊：「我受不了了！」於是與工作人員狂奔下山找廁所，再火速衝回觀景台，幸好太陽晚升起，驚險趕上日出。怎料過程插曲不斷，夏浦洋回來後又道歉：「對不起，我剛剛走太快，我褲管踩破了！」讓工作人員一度崩潰，所幸最後仍將作品完美呈現，團員們還把握森林小火車短短8分鐘搶拍帥照。《FOREST》專輯將推出森林寫真冊、親寫心靈小語卡牌及Golden Ticket等收藏驚喜，並預告12月24日舉辦聖誕派對！