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立法院10月底三讀通過《老人福利法》，65歲以上長者有條件免健保費，行政院長卓榮泰日前則表達「最大遺憾與最強烈抗議」。卓榮泰今（5）日點出，該修法存在三項問題，包含違反社會保險原則與世代正義、違反社福優先補助弱勢原則、違反憲法以及財政紀律等，考量補助經費龐大、攸關國家財政資源的分配，請衛福部綜整各界意見後，再就各受影響層面通盤研商；對於是否祭出不副署手段，政院仍未鬆口，僅稱會在憲法賦予範圍內，採取合法合憲的妥善因應作為。衛福部上午在行政院會說明《老人福利法》第22條修法各界意見的評析，行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰聽取後裁示，長者福利照顧一向是政府的重要政策，依現行機制，對於70歲以上的低收和中低收長者，政府每年預算12.2億補助、補貼健保費，65歲到69歲低收、中低收則是由地方政府依財政能力補助。卓榮泰提到，這次修法後，65歲以上的老人健保費補助範圍擴大到8成以上的長者，一年約400億經費，在20、30年後補助會高達600多億，大幅增加政府歲出且沒有指明財源，也沒有完全履行與行政院徵詢的法定程序。卓榮泰指出，修法存在三項問題，第一，違反社會保險原則與世代正義，因為健保制度秉持的是自助互助、量能付費原則；第二，違反社會福利應優先補助弱勢原則，而且修法也刪除現行對特定弱勢的補助，等於剝奪中低收特定弱勢長者的醫療保障；第三，違反憲法以及財政紀律。卓榮泰說，由於考量補助經費龐大、攸關國家財政資源的分配，請衛福部綜整各界意見後，再就各受影響層面通盤研商，回歸量能負擔，確保弱勢的補助，以及永續財政等原則，請衛福部審慎評估後提出建議。