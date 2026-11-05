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經濟成長不等於全民有感 薪資追不上物價成隱憂

短短一年半普發現金2次 朝野陷入福利加碼戰

2024賴清德僅拿40%選票 民進黨不能只靠抗中牌

賴清德轉向讓人民安心 在野黨也得交代財政藍圖

台灣經濟在全球AI浪潮帶動下強勢成長，半導體、伺服器及電子零組件出口暢旺，股市也屢創新高。長期關注台灣政壇的日本學者小笠原欣幸指出，台灣2026年經濟成長率預估可達10%以上，人均GDP更有望超越日本，企業獲利與政府稅收同步增加；不過，經濟數字亮眼，不代表每個人都能感受到生活變好，小笠原分析，總統賴清德正從過去以「抗中」為核心的政治論述，逐步轉向民生、育兒及經濟成果共享，希望讓民眾真正感受到成長帶來的好處，也為年底九合一選舉尋找新的政治動能。小笠原欣幸在《東洋經濟》撰文分析，AI產業受惠於全球需求而快速擴張，但其他產業及一般受薪族群未必能享有相同紅利，房價高漲、年輕人薪資停滯及貧富差距等問題，也持續影響民眾對經濟的評價。小笠原提到，台灣民眾對景氣的感受還存在政黨差異，民進黨支持者通常較傾向認為經濟情況良好，國民黨及民眾黨支持者則較常抱持負面看法。不過，今年8月的台灣民心調查出現一項重要變化，認為台灣經濟現況「好」的民眾比例，首度超過認為「不好」的比例，這也是相關調查自2006年6月有紀錄以來第一次。小笠原認為，這可能代表部分民眾開始感受到經濟改善，對賴政府及執政黨而言，是一項有利的政治因素。面對經濟成長帶來的稅收增加，如何讓全民共享成果，也逐漸成為朝野政治攻防焦點。小笠原指出，去年7月在野黨主導立法院三讀通過普發每人1萬元現金，並於同年11月實施；今年8月，賴政府也宣布將向每位民眾普發1萬元，預計2027年1月發放。換言之，民眾在短短約一年半內，將有機會領到合計2萬元的普發現金。小笠原分析，賴政府此次提出普發現金，表面上看似與在野黨競爭政策主導權，背後其實反映賴清德正在調整施政策略。過去政府偏重財政紀律，面對在野黨主導普發現金一度措手不及，如今則希望透過稅收增加，在不依賴舉債的前提下發放現金，向民眾傳達政府有能力讓全民分享經濟成長成果。然而，在野黨並未停留在批評政府撒幣，國民黨更提出每人普發2萬元的主張，金額是政府版本的兩倍。此外，在野黨也在立法院三讀通過免除長者健保費的修法。小笠原認為，台灣目前逐漸形成只要稅收增加，就應該把錢分配給民眾的政治氛圍，朝野不分藍綠都在地方選舉中主打福利加碼，若缺乏長期財源規畫，恐讓台灣陷入福利競賽，未來一旦半導體景氣降溫，政府財政可能面臨更大壓力。除了經濟政策，小笠原也從選舉結果分析民進黨面臨的政治困境。他指出，賴清德2024年總統大選雖然勝選，得票率卻只有約40%，遠低於蔡英文2020年連任時的57%。蔡英文當年取得的部分選票，在2024年流向民眾黨候選人柯文哲，尤其削弱民進黨在年輕及中間選民之間的論述吸引力。小笠原認為，台灣民意對維持現狀仍有高度支持，但如果政治人物一再強調對抗中國，卻沒有進一步說明台灣未來能提供什麼樣的生活願景，中間選民可能逐漸感到疲乏。對年輕人而言，維持現狀固然重要，但他們更在意的是能否找到工作、負擔居住成本、建立家庭，以及在台灣看見未來。2025年大罷免行動以「罷免親中的國民黨立委」為主要訴求，最終以失敗告終，也讓民進黨內過去認為只要鮮明反中就能贏得選舉的策略受到考驗。小笠原指出，賴清德已從這次挫敗中記取教訓，年底九合一選舉不再單純以「親中、反中」作為主要攻防，而是讓各縣市候選人回到地方治理及民生議題，試圖重新爭取年輕與中間選民。小笠原也觀察到，賴清德今年10月的國慶演說整體語氣相對溫和，雖然國防及國際政治論述與過去沒有太大不同，但在用詞安排及強調重點上，刻意增加對民眾生活的關注。他提到，賴清德將守護民主與政府解決問題、照顧人民的能力連結，傳達出守護台灣之餘，也必須讓人民安心生活的訊息。不過，朝野對立仍未緩解。立法院長韓國瑜曾針對行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的法案，批評賴政府「假民主、真獨裁」，顯示政治攻防仍然激烈。小笠原也提醒，在野黨除了監督政府，也應說明若取得執政權，將採取什麼樣的財政與經濟政策；一方面批評政府預算支出，甚至針對總統府採購月餅預算刪凍，另一方面卻提出普發2萬元等大規模福利政策，兩者之間如何取得平衡，仍有待交代。小笠原最後指出，台灣除了持續面對中國施加的壓力，也必須因應國防支出增加、人口結構變化，以及未來經濟成長可能放緩等挑戰。九合一選舉，將是衡量這個方向的重要試金石，台灣政治究竟會繼續陷入朝野福利加碼競賽，還是轉向討論長期經濟發展與人民生活願景，不僅考驗賴清德政府的施政能力，也將檢驗在野黨能否提出具體且可負擔的替代方案。