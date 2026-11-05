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台北股市今（5）日賣壓沉重，加權指數終場收在41,574.72點，下跌1,374.19點，跌幅3.20%，成交金額達9,260.24億元。盤中指數最低下探41,513.57點，最高則來到42,873.81點，高低震盪達1,360.24點，終場距盤中低點僅61.15點，顯示尾盤仍未見明顯回穩。觀察今日盤勢，加權指數以42,666.13點開出，較前一交易日收盤42,948.91點下跌282.78點，開盤即失守4萬2700點。盤中雖一度反彈至42,873.81點，但隨後賣壓再度湧現，指數一路震盪走低，最低跌至41,513.57點，跌破4萬2000點及4萬1000點之間的區間下緣。截至收盤，加權指數報41,574.72點，單日重挫1,374.19點，跌幅3.20%，成交金額達9,260.24億元。相較前一交易日收盤，指數單日跌逾千點，連續兩個交易日收黑；後續仍須觀察大型權值股表現、成交量能及市場賣壓是否延續。焦點個股方面，權王台積電（2330）下跌20元，收在2,240元，跌幅0.88%；聯發科（2454）重挫255元，收3,460元；鴻海（2317）下跌5元，收235元；主要權值股及指標個股普遍走弱。