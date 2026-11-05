為生涯自2015年加盟中信兄弟以來、近11年首次提FA，兄弟過去10年的當家人氣球星、隊魂有可能就此告別中信兄弟，他在2025年與球團簽下複數年合約，2026年為合約的第2年與最終年，月薪為新台幣84萬元。

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王威晨是兄弟當代隊魂 本季表現仍在平均以上

儘管本季已高齡35歲，但單季仍出賽100場，繳出打擊率2成92、1轟與47分打點，OPS+117高於聯盟平均表現，證明其身手。

王威晨生涯獲獎無數 如今宣告行使自由球員權利

王威晨在前一刻宣告FA，可能就此告別中信兄弟，也可能是依循過往案例、到自由市場試水溫，最終仍與中信兄弟重談新約回歸老東家。

項目 內容 姓名 王威晨 出生日期 1991年7月3日 守備位置 三壘手、二壘手 投打習慣 右投左打 效力球隊 中華職棒中信兄弟（背號9） 職棒選秀 2015年中華職棒季中選秀會中信兄弟第13指名 綽號 / 稱號 萬人迷二世、二世、黃衫隊長、三壘吸塵器 生涯數據 978場、1195安打、13轟、388分打點、打擊率3成10

根據中職官方最新消息，中信兄弟35歲當家球星王威晨，今（5）日確定宣告行使自由球員權利，王威晨是前兄弟象傳奇球星「萬人迷」王光輝之子，2015年選秀直到第13輪才被中信兄弟選中，但憑藉頂尖的跑壘速度、廣大的防守涵蓋範圍以及極佳的擊球掌握度，迅速在一軍站穩腳步，成為中職極具代表性的「低順位翻盤」傳奇。此外，王威晨繼承父親高人氣與同為兄弟出身的故事性，加上優秀品格，讓他蟬聯多年中職人氣王，獲得「萬人迷二世」及「二世」等稱號，王威晨2021年起接任中信兄弟隊長，帶領球隊奪得2021、2022及2024年的中華職棒總冠軍，成為隊上不可或缺的精神支柱與休息室領袖。2021年拿下安打王、2018年、2019年盜壘王、以及三壘手金手套5連霸，以及三壘手最佳10人獎3連霸。中華職棒自由球員權利即將於今日16點截止，