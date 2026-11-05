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▲笑笑有著亮眼外型，近日在節目中坦言常常會收到酸民私訊：「妳的胸部怎麼變這麼大？」、「為什麼不承認？」甚至一口氣辦5個小帳騷擾。（圖／笑笑IG@yuyu__liu）

▲笑笑先前在社群上發文，表示：「對我來說，愛自己不是一定要『保持原樣』，而是有權利決定自己想成為什麼樣子。」（圖／笑笑Threads@yuyu__liu）

啦啦隊女孩笑笑為職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」副隊長、職棒樂天桃猿「樂天女孩」成員，甜美外型擄獲不少粉絲。近日她在節目中大方坦承隆乳，沒想到卻遭酸民私訊攻擊，問她「為何胸部突然變那麼大」。原本笑笑心想封鎖對方就好，沒想到酸民竟一口氣辦了5個小帳瘋狂羞辱她，甚至狠酸「樂天加工女孩」，讓笑笑直言心情真的會被影響。笑笑有著亮眼外型，是「樂天女孩」的人氣成員，近日她在節目《百分百娛樂》中坦承隆乳，坦言常會收到酸民私訊：「妳的胸部怎麼變這麼大？」、「為什麼不承認？」起初笑笑不想理會對方，心想封鎖對方就好，沒想到之後該網友竟辦了5個小帳，不斷留言騷擾她。更過分的是，笑笑還遭酸民狠酸是「樂天加工女孩」，讓她直言看了心情真的會受影響。而笑笑也在社群上發文，表示：「對我來說，愛自己不是一定要『保持原樣』，而是有權利決定自己想成為什麼樣子。」她強調喜歡自己的身體，也希望它更接近心裡喜歡的樣子，所以她選擇了改變。面對網友酸言酸語，笑笑直呼：「我的身體，我自己決定，我的選擇，也不需要經過酸民同意，愛自己，可以是接受自己，也可以是勇敢讓自己變成更喜歡的樣子。」貼文一出，粉絲們也表達支持，紛紛留言鼓勵說：「真的就是妳開心就好，也不需要去管那些酸民在那邊鬼吼鬼叫的屁話，粉絲都希望看到一個打從心底快樂的女孩」、「有變成自己喜歡的樣子就好了」、「妳只要做妳喜歡的自己就好，因為那個最真實的妳」、「變成自己喜歡的樣子而不是變成別人喜歡的樣子，做自己的笑笑才是大家愛的。」笑笑2023年參加T1聯盟台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」的徵選會，在150位參賽者中脫穎而出、奪下徵選冠軍（狀元），因此在出道之初便累積了高曝光度，身為有氧舞蹈老師的她，也曾是藝人潘若迪的班底，出道後更深受綜藝大哥胡瓜提攜、成為《綜藝大集合》節目固定班底；在電豹女發光發熱後，笑笑也於2025年跨界加入中職啦啦隊「樂天女孩」。