加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）驚傳駭人熊襲事件！一對母女日前在住家附近的步道散步，疑似遭灰熊攻擊，雙雙喪命。2人失蹤後，家屬焦急報警求助，搜救人員陸續尋獲母女遺體。更令人不安的是，當局不排除有多隻灰熊涉入這起致命攻擊，目前正持續追查涉案熊隻，當地原住民社區也已發布宵禁建議，提醒居民提高警覺。
綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在英屬哥倫比亞省中部的貝拉庫拉（Bella Coola），死者分別為48歲的珍妮佛（Jennifer Balcarras）以及20歲的薩拉（Selah Reed）。2人是在10月31日前往當地一處步道散步，卻遲遲沒有返家，家屬於隔天（11月1日）通報失蹤。
據了解，母女當天散步的步道，距離住家開車僅約5分鐘，並非偏遠荒野。家屬起初發現2人沒有依約參加線上聚會，隨著時間過去，始終聯繫不上她們，才逐漸意識到情況不對勁。
搜救人員隨即展開搜索，並於11月2日在步道附近先尋獲母親珍妮佛的遺體，隔天下午再找到女兒薩拉的遺體。英屬哥倫比亞省的保育服務處表示，現場跡象顯示可能有野生動物涉入，初步懷疑是灰熊攻擊事件。
然而，這起事件最令人憂心的地方在於，涉案熊隻可能不只一隻。該省保育官員服務處督察泰勒（Jeff Tyre）聲稱，目前尚無法確認究竟有多少隻熊參與攻擊，當局正設法追蹤並捕獲可能涉案的熊隻。
當地的努哈爾克（Nuxalk）原住民社區，也因應此事發布宵禁建議，呼籲居民暫時避免夜間外出，並提高對周遭野生動物的警覺。
報導提到，珍妮佛一家近期才搬到貝拉庫拉，準備展開人生新階段，她在當地學校從事藝術治療、輔導等工作，薩拉則是家中最年幼的孩子，母女感情深厚，經常一起健行、親近大自然，沒想到卻一同殞命。
值得注意的是，這並非近年貝拉庫拉唯一的疑似熊襲事件，去年11月，當地一群小學生及教師在戶外活動時，也曾遭灰熊攻擊，造成多人受傷，其中1名成人及3名兒童傷勢嚴重，涉案熊隻始終未被捕獲。
當地保育官員將比對去年熊襲現場留下的DNA，以及這次事件蒐集到的樣本，希望釐清2起事件是否涉及同樣的熊隻。
原文連結：
Mom and daughter killed in suspected bear attack on ‘casual walk’ minutes from home
'More than one' grizzly bear likely behind savage attack that killed mother and daughter on Canadian nature trail
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據了解，母女當天散步的步道，距離住家開車僅約5分鐘，並非偏遠荒野。家屬起初發現2人沒有依約參加線上聚會，隨著時間過去，始終聯繫不上她們，才逐漸意識到情況不對勁。
搜救人員隨即展開搜索，並於11月2日在步道附近先尋獲母親珍妮佛的遺體，隔天下午再找到女兒薩拉的遺體。英屬哥倫比亞省的保育服務處表示，現場跡象顯示可能有野生動物涉入，初步懷疑是灰熊攻擊事件。
然而，這起事件最令人憂心的地方在於，涉案熊隻可能不只一隻。該省保育官員服務處督察泰勒（Jeff Tyre）聲稱，目前尚無法確認究竟有多少隻熊參與攻擊，當局正設法追蹤並捕獲可能涉案的熊隻。
當地的努哈爾克（Nuxalk）原住民社區，也因應此事發布宵禁建議，呼籲居民暫時避免夜間外出，並提高對周遭野生動物的警覺。
報導提到，珍妮佛一家近期才搬到貝拉庫拉，準備展開人生新階段，她在當地學校從事藝術治療、輔導等工作，薩拉則是家中最年幼的孩子，母女感情深厚，經常一起健行、親近大自然，沒想到卻一同殞命。
值得注意的是，這並非近年貝拉庫拉唯一的疑似熊襲事件，去年11月，當地一群小學生及教師在戶外活動時，也曾遭灰熊攻擊，造成多人受傷，其中1名成人及3名兒童傷勢嚴重，涉案熊隻始終未被捕獲。
當地保育官員將比對去年熊襲現場留下的DNA，以及這次事件蒐集到的樣本，希望釐清2起事件是否涉及同樣的熊隻。
原文連結：
Mom and daughter killed in suspected bear attack on ‘casual walk’ minutes from home
'More than one' grizzly bear likely behind savage attack that killed mother and daughter on Canadian nature trail