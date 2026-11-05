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加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）驚傳駭人熊襲事件！一對母女日前在住家附近的步道散步，疑似遭灰熊攻擊，雙雙喪命。2人失蹤後，家屬焦急報警求助，搜救人員陸續尋獲母女遺體。更令人不安的是，當局不排除有多隻灰熊涉入這起致命攻擊，目前正持續追查涉案熊隻，當地原住民社區也已發布宵禁建議，提醒居民提高警覺。綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在英屬哥倫比亞省中部的貝拉庫拉（Bella Coola），死者分別為48歲的珍妮佛（Jennifer Balcarras）以及20歲的薩拉（Selah Reed）。2人是在10月31日前往當地一處步道散步，卻遲遲沒有返家，家屬於隔天（11月1日）通報失蹤。據了解，母女當天散步的步道，距離住家開車僅約5分鐘，並非偏遠荒野。家屬起初發現2人沒有依約參加線上聚會，隨著時間過去，始終聯繫不上她們，才逐漸意識到情況不對勁。搜救人員隨即展開搜索，並於11月2日在步道附近先尋獲母親珍妮佛的遺體，隔天下午再找到女兒薩拉的遺體。英屬哥倫比亞省的保育服務處表示，現場跡象顯示可能有野生動物涉入，初步懷疑是灰熊攻擊事件。然而，這起事件最令人憂心的地方在於，涉案熊隻可能不只一隻。該省保育官員服務處督察泰勒（Jeff Tyre）聲稱，目前尚無法確認究竟有多少隻熊參與攻擊，當局正設法追蹤並捕獲可能涉案的熊隻。當地的努哈爾克（Nuxalk）原住民社區，也因應此事發布宵禁建議，呼籲居民暫時避免夜間外出，並提高對周遭野生動物的警覺。報導提到，珍妮佛一家近期才搬到貝拉庫拉，準備展開人生新階段，她在當地學校從事藝術治療、輔導等工作，薩拉則是家中最年幼的孩子，母女感情深厚，經常一起健行、親近大自然，沒想到卻一同殞命。值得注意的是，這並非近年貝拉庫拉唯一的疑似熊襲事件，去年11月，當地一群小學生及教師在戶外活動時，也曾遭灰熊攻擊，造成多人受傷，其中1名成人及3名兒童傷勢嚴重，涉案熊隻始終未被捕獲。當地保育官員將比對去年熊襲現場留下的DNA，以及這次事件蒐集到的樣本，希望釐清2起事件是否涉及同樣的熊隻。原文連結：