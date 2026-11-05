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彰化田中馬將再度出現日本田中大軍

178位田中宏和曾攜手締造過金氏世界紀錄

尋找「田中宏和」運動竟可追溯至1994年

2026臺灣米倉田中馬拉松將於11月8日舉行，台北駐日經濟文化代表處今日分享，此次在彰化田中馬，將有12位日本來台，且姓氏為田中的跑者，當中有10人甚至同名同姓。事實上，這批田中大軍去年也曾來台，過去還曾經打破金氏世界紀錄。台北駐日經濟文化代表處在X上分享即將在台灣彰化舉行的田中馬拉松，此次從日本來了「12位田中」報名參賽，其中竟有10位是同姓同名的「田中宏和」。駐日經濟文化代表處也期盼，這批田中大軍能感受到台灣人的溫暖，盡情享受田中馬拉松的風光和台灣的美食。事實上，大量的「田中先生」和「田中女士」去年也曾來台參加田中馬拉松，而今年這批田中大軍，由青山學院大學田徑部前隊長田中悠登領軍來台，田中悠登過去曾參加過箱根驛傳，且扛下9區重要任務。有趣的是，這批田中大軍之中，有10人的姓名都叫做「田中宏和」，這批田中宏和在2022年曾打破一項金氏世界紀錄，當年10月在日本東京澀谷舉辦過一場歷史性的聚會，在場共有178位姓名為Tanaka Hirokazu（田中宏和）的同名同姓人士聚集，打破了2005年由美國164位Martha Stewart所創下的金氏世界紀錄。根據金氏世界紀錄規定，參加這項挑戰的同名同姓者必須齊聚至少5分鐘，其中一名最高齡的田中宏和也到場一同締造歷史，透露自己發願一定要在活著的時候成為世界第一，因此來貢獻一份心力。這一群「田中宏和」們能有如此向心力，可追溯至1994年的日本職棒選秀會，當時一名奈良縣櫻井商業高中三年級的投手田中宏和在選秀會上被近鐵猛牛隊選中，其中一名住在東京的田中宏和發現了這位同姓同名的小將被唱名，同樣熱愛棒球的他，聽到與自己相同的名字在上面，讓他覺得彷彿夢想成真也覺得很有趣，因此將「近鐵第一指名的田中宏和先生」當成賀年卡的題材，從此展開了尋找同名同姓者的歷程。發起人甚至還組成了田中宏和協會（Tanaka Hirokazu association），協會網站上也詳盡列出他是如何找到每一位田中宏和的過程，這批同姓同名的人從6歲到82歲，透過新年明信片和尋人啟事相識，甚至定期舉辦只有同樣姓名的人才能參加的聚餐活動。