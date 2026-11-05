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逛新莊慈祐宮，也別錯過和刑事BEAR合影的機會！內政部警政署刑事警察局將於活動期間在慈祐宮正門口廣場設置防詐宣導活動，邀請民眾一起打卡、體驗免費拍貼機，和家人朋友留下專屬合照，也把防詐提醒分享出去。活動現場將由工作人員引導參與流程，民眾可依指示挑選喜愛的拍照濾鏡，與刑事BEAR合影。拍完後，還可掃描現場QR Code下載照片，分享給親友；也歡迎追蹤165反詐騙官方Facebook或LINE，接收更多防詐資訊。完成活動流程者，可獲得慈祐宮提供的神秘小禮物；活動期間前100名完成活動者，還可加獲涼感巾一條。贈品數量有限，送完為止，請依現場工作人員引導領取。邀請你帶著爸媽、孩子或朋友一起來，拍張合照、收下好禮，也把「陌生來電先掛斷、遇到疑問先查證」的防詐觀念帶回家。活動日期｜115年11月9日至11月18日活動地點｜新北市新莊慈祐宮正門口廣場【廣告｜內政部警政署刑事警察局】