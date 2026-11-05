雙11購物狂歡，美味也要買1送1！脆皮炸雞專家德克士推出「雙11狂歡慶」，11月9日至11月15日限時7天，祭出黑金系列三大限定組合買1送1優惠，最低只要99元起、最高現省129元！其中「黑金咔滋雞腿堡」優惠再加碼，只要149元，就免費送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1款，最高現省129元；「黑金脆皮手槍腿」同樣祭出買1送1，165元再送指定牛肉堡1個，最高現省129元；小資族也能輕鬆享優惠，「黑金墨魚條」只要99元，就送「冰紅茶（S）」或「無糖綠茶（S）」任選1杯。德克士以連續7天的雙11限定優惠，讓消費者不論獨享或揪團分享，都能用超值價格享受雙份美味。
德克士雙11狂歡慶｜優惠活動辦法
活動期間：2026年11月9日（一）至11月15日（日），限時7天。
A組｜霸氣主餐組 165元： 購買「黑金脆皮手槍腿」1份，免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個，最高現省129元。
B組｜經典飽足組 149元： 購買「黑金咔滋雞腿堡」1個，免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個，最高現省129元。
C組｜輕食茶飲組 99元： 購買「黑金墨魚條」1份，免費贈送「冰紅茶（S）」或「無糖綠茶（S）」任選1杯。
注意事項： 各組指定贈品皆為2擇1，活動商品及贈品依各門市實際供應狀況為準，詳細活動辦法、適用門市及相關限制依德克士官方公告為準。
德克士炸雞｜脆皮炸雞專家
德克士風味起源於美國南部德克薩斯州，承襲厚實、質樸、陽光與熱情的品牌DNA，並結合在地飲食文化，打造日常舒食快餐體驗。品牌重視食材品質，招牌咔滋脆皮炸雞嚴選台灣在地優質雞肉，小農鮮萃檸檬系列採用屏東小農檸檬，以在地好食材提供美味、安心又便利的餐飲選擇。
官網：https://www.dicos.com.tw
門市查詢：https://dicos.pse.is/all_stores
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活動期間：2026年11月9日（一）至11月15日（日），限時7天。
A組｜霸氣主餐組 165元： 購買「黑金脆皮手槍腿」1份，免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個，最高現省129元。
B組｜經典飽足組 149元： 購買「黑金咔滋雞腿堡」1個，免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個，最高現省129元。
C組｜輕食茶飲組 99元： 購買「黑金墨魚條」1份，免費贈送「冰紅茶（S）」或「無糖綠茶（S）」任選1杯。
德克士炸雞｜脆皮炸雞專家
德克士風味起源於美國南部德克薩斯州，承襲厚實、質樸、陽光與熱情的品牌DNA，並結合在地飲食文化，打造日常舒食快餐體驗。品牌重視食材品質，招牌咔滋脆皮炸雞嚴選台灣在地優質雞肉，小農鮮萃檸檬系列採用屏東小農檸檬，以在地好食材提供美味、安心又便利的餐飲選擇。
官網：https://www.dicos.com.tw
門市查詢：https://dicos.pse.is/all_stores