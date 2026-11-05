我是廣告 請繼續往下閱讀

面對職場環境快速變化與人才需求日趨多元，國泰世華銀行持續從員工需求出發，透過完善福利制度、人才培育與科技賦能，陪伴員工在不同職涯及人生階段安心發展。國泰世華今（2026）年於「2026史蒂夫優秀雇主商業大獎（Stevie Awards for Great Employers）」一舉囊括2金、1銀、3銅，獲獎領域涵蓋員工福利、年度最佳雇主、員工敬業度、領導力培訓、支持企業策略的人才發展，及AI技能培育，展現國泰世華在員工體驗及人才培育上的多元成果。國泰世華長期將「健康」與「培力」納入永續發展重要主軸，並從「職涯發展」、「身心健康」、「財務支持」及「共融文化」四大員工價值主張出發，將員工需求融入福利制度與職場環境。此次以全方位員工福利、健康與身心福祉計畫及Place for All整體雇主策略，分別獲得「福利制度設計與管理成就」及「年度最佳雇主－銀行」銅獎肯定。為回應員工不同人生階段的需求，國泰世華從健康、家庭、財務等面向提供多元支持。在健康照護方面，除提供五天全薪病假、優於法規的健康檢查套組及EAP員工協助方案，每年固定舉辦「桌羽球賽」與「Cathay Run」等健康促進活動，累計破萬人次參與，並成立近40個多元社團，鼓勵同仁培養健康習慣、拓展工作以外的交流。針對家庭及財務需求，亦提供員工及眷屬團體保險、員工防癌保險，以及由公司與員工共同提撥的員工持股信託，並透過婚育、子女教育等措施，陪伴員工兼顧工作、家庭與生活。除持續完善員工福利，國泰世華亦以「Place for All」為核心，從人才發展、身心健康、財務保障、職場安全及多元共融等面向，打造讓員工安心投入、持續成長的職場環境；同時重視同仁聲音，透過多元管道蒐集意見並落實於各項制度與活動規劃。以健康促進為例，2025年首度舉辦的員工羽球賽即源自同仁提案，將員工想法轉化為實際行動，進一步凝聚團隊向心力，營造健康、共融的職場文化。人才培育方面，國泰世華將員工發展與業務需求緊密結合，從專業職能到領導能力，協助不同職涯階段的員工持續累積專業。其中，「教練領導力培訓」及「理財顧問培訓」兩項專案，分別榮獲「領導力培訓」及「支持企業策略的人才發展」金獎，今年亦陸續獲2026年亞洲企業社會責任獎（AREA）及HCM Excellence Awards肯定，展現國泰世華在金融人才培育上的成果。因應生成式AI快速發展，國泰世華亦積極推動全員AI賦能，以「AI全員賦能計畫」獲得本屆「AI學習與技能發展」銀獎。從建立AI基礎素養與風險意識出發，到養成超過200位非工程背景員工成為AI開發者，協助員工運用科技提升問題解決能力，並進一步促進工作流程優化。隨著海外業務持續拓展，國泰世華亦持續深化海外據點的在地人才經營。新加坡分行長期重視及持續強化員工投入策略，以「CUB Singapore 4H Employee Engagement Model」榮獲「員工敬業成就」銅獎。新加坡分行於2026年進一步發展「4H：Happy、Healthy、Hearty、Horizon」員工投入模式，從快樂職場、身心健康、社會關懷及職涯成長四大面向，結合跨部門交流、家庭友善彈性工作、員工活動及人才培育等措施，提升員工歸屬感與團隊凝聚力，打造兼顧員工福祉與職涯發展的友善職場。國泰世華表示，人才是企業穩健發展的重要基石，面對金融環境及工作型態快速變化，未來將持續從員工需求出發，深化福利制度、人才培育及科技應用，陪伴員工在不同人生及職涯階段安心發展，讓同仁持續累積專業、發揮所長，並與組織共同成長。