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▲趙鎮宇想靠騎車來達成環遊世界的夢想，卻在追夢途中不幸喪命。（圖／翻攝自YouTube＠진쓰레블 Jin's Travel）

33歲韓國旅遊YouTuber趙鎮宇開設自己的頻道「Jin's Travel」，專門記錄他騎著單車挑戰環遊世界的過程，吸引6.6萬人訂閱，怎料今（5）日在他的頻道留言區中，一名自稱是趙鎮宇好友的人，突然公開他的死訊，表示他在玻利維亞的第二大城市埃爾阿爾托（El Alto）騎自行車時，不幸遭大貨車撞死。當地警方更指出，該貨車駕駛肇事逃逸，事後才被逮捕，令趙鎮宇粉絲感到相當震驚。根據玻利維亞當地電視台Unitel報導，事故發生於當地時間11月4日上午9時30分左右，當時趙鎮宇獨自騎著車，突然被一輛貨卡撞擊，司機肇事逃逸。現場附近居民與目擊者雖然第一時間試圖上前協助救援，但趙鎮宇傷勢過重，當場不幸身亡，享年33歲。事發後警方調閱監視器畫面，在幾小時後成功將這名涉案司機逮捕。警方調查指出，該名司機的酒測結果顯示正常，他供稱自己並未看到騎自行車的男子。目前司機遭到拘留，警方將繼續調查他視線被遮蔽的原因，也會追究他肇事逃逸的法律責任。趙鎮宇於2020年開設YouTube頻道「Jin's Travel」（진쓰레블），多年來以騎乘自行車環遊世界為目標，累積超過6.6萬名忠實粉絲。他的旅程從南韓國內啟程，之後陸續獨自挑戰歐洲、非洲與北美洲，並在一年前從墨西哥出發，展開縱貫中南美洲的漫長考驗。不幸發生意外前，他才在10月30日發布了一段於秘魯安地斯山脈騎車的影片，這支影片如今成了他生前的最後紀錄。友人則在留言區表示，他是在經過趙鎮宇的家屬同意後，才決定以這種方式公開噩耗：「友人也呼籲粉絲：「」最後，他也隔空緬懷趙鎮宇：「鎮宇啊，現在可以好好休息了。我們會永遠記得你走過的那條路。」