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▲用安泉米製作的肉鬆米香。(圖／弘光科大提供2026.11.5)

吃米香也能無負擔、不怕油耗味。台中市大安區農會攜手弘光科大今(5)日發表全新「安泉米」休閒食品，顛覆傳統高壓油炸製程，以「先蒸後炒」創新工法推出無油米香，常溫保存期更翻倍達一年；同步亮相的米酥餅乾則以在地產銷履歷米穀粉取代麵粉，達成全無麩質標準，為麩質過敏族群與健康飲食者端出兼具美味與安心的零嘴新選擇。這場在弘光科技大學舉行的發表會，正式亮相原味、青蔥、重巧克力、輕巧克力米酥，以及原味、肉鬆米香等共6款新品。計畫由台中市政府農業局輔導，現場匯集大安區農會總幹事蔡建宗、農業局運銷加工科科長廖世偉、弘光科大校長蘇弘毅等產官學代表共同見證。弘光科大食科系教授林麗雲指出，市售餅乾多以麵粉製作，容易讓對麩質過敏的民眾望而卻步。「安泉米酥」全數採用大安區具產銷履歷的稻米研磨成米穀粉製作，更特別融入在地特產青蔥，不僅落實「吃在地」的永續精神，更具備完全無麩質的健康特質。此外，傳統米香製作常伴隨高壓油炸，易產生油耗味且常溫保存期頂多半年；研發團隊開發出獨特「先蒸熟後炒製」技術，口感更加紮實香脆，且具備零用油、無油耗味優勢，經嚴格儲藏性試驗證實，保存期限可延長至一年，完美兼顧健康與常備便利性。大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安擁有得天獨厚的沿海平原、肥沃土壤與優質水質，培育出的「安泉米」品質優異。為因應現代人飲食習慣轉變及對健康零嘴的期待，農會透過產銷履歷與契作機制，結合學界研發量能，讓傳統白米化身為少負擔的日常點心。蔡建宗進一步強調，為了讓健康美味穩定送達消費者手中，農會同步攜手弘光科大將製程技術移轉給「沃農士食品有限公司」進行量產，藉由標準化製程與嚴格衛生品管，全面確保每包產品的風味與食安水準，全力推進零售市場鋪貨。