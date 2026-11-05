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全日本通話、上網異常 平價電信業者也遭波及

110、119緊急電話未受影響 當機原因仍待查

日本網友憂「下一個輪到Docomo？」 官方致歉

日本近來多家企業接連傳出遭駭客攻擊，如今連電信龍頭NTT Docomo也出現異常！NTT Docomo週四（5日）宣布，旗下伺服器疑似遭到外部非法存取，緊急暫停官方線上商店及會員服務「My docomo」。同日上午，日本全國又陸續出現手機通話、行動網路及簡訊難以使用的情況，連租用Docomo線路的平價電信業者也受到波及。由於兩起事件接連發生，引發外界質疑是否與駭客攻擊有關，但官方強調，目前尚未確認兩者存在關聯。綜合日本放送協會（NHK）等日本媒體報導，NTT Docomo表示，5日凌晨1時過後，因公司伺服器極有可能遭到外部非法存取，決定緊急停止部分線上服務，並展開系統維護及原因調查。受影響的服務包括可查詢帳單、變更資費方案及修改契約內容的「My docomo」，以及提供手機購買、新申辦門號等功能的官方線上商店。目前相關服務尚未恢復正常，官方也無法提供確切復原時間。若用戶有緊急申辦或變更契約的需求，建議直接前往Docomo實體門市洽詢。除了線上服務疑似遭到網路攻擊，NTT Docomo於5日上午11時過後，再度發生大規模通訊障礙。根據官方公告，日本全國使用Docomo線路的部分手機用戶，出現語音通話、行動數據及簡訊（SMS）難以正常使用的情況，部分5G服務也受到影響。不僅Docomo直接用戶受影響，租用其網路提供服務的虛擬行動網路業者（MVNO），也就是日本常見的「格安SIM」平價電信服務，同樣受到波及。截至日本時間下午2時，官方仍表示通訊服務處於不穩定狀態，詳細受影響範圍及障礙原因尚在調查中。大規模通訊障礙發生後，外界也擔心是否影響緊急求助電話。東京消防廳確認，119消防及救護通報服務未受到此次障礙影響；警視廳也表示，目前沒有發現110報警電話受到影響的情況。至於通訊大當機是否與凌晨發生的疑似非法存取事件有關，NTT Docomo強調，目前仍在調查，尚無法確認兩者之間的關聯，也未公布確切復原時間。由於日本近期接連傳出企業遭到駭客攻擊，NTT Docomo此次發生雙重系統異常，也迅速引發網路熱議。在社群平台X上，「語音通話」、「Docomo手機」等關鍵字登上熱門趨勢，不少網友留言表示：「這次換Docomo被攻擊了嗎？」、「到底什麼時候才會修好？」、「難怪手機一直無法正常使用」，也有人擔心Docomo是否同樣成為駭客攻擊目標。不過，相關猜測尚未獲得官方證實，現階段仍不能將全國通訊障礙直接歸因於駭客攻擊。NTT Docomo對造成用戶不便表達歉意，並表示將持續調查異常原因，待確認復原進度後再對外公布。