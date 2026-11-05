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▲賴清德上午在新北市長候選人蘇巧慧陪同下前往淡水區參香祈福。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.05）

民進黨新北市長候選人、立法委員蘇巧慧今（5）日與總統賴清德前往三芝小基隆福成宮、淡水福佑宮、淡水清水巖參香祈福。蘇巧慧表示，他非常重視新北北海岸、東北角的發展，他不僅延續賴清德於2023年競選時提出的「淡海科學城」，期盼加速淡水科技產業發展，讓產業、人才、資金留在新北，「還能讓首都圈保有機場，讓離島保有醫療後送」。賴清德上午在蘇巧慧、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文，新北市議員鄭宇恩、李宇翔，新北市議員候選人游明諺，國策顧問呂子昌、張秋海，前立法委員李顯榮、呂孫綾等人陪同下，前往三芝小基隆福成宮、淡水福佑宮、淡水清水巖參香祈福。三芝小基隆福成宮主委葉藤吉盛讚蘇巧慧積極勤走地方，「一直來，都數不清來幾次了！」淡水福佑宮主委謝安棋、淡水清水巖主委黃逢晚熱烈祝福蘇巧慧「高票當選！」許多民眾一見到賴清德和蘇巧慧便興奮高喊「總統好！未來市長好！」眾人紛紛拿出自製手搖旗、手幅等小物為蘇巧慧加油。蘇巧慧表示，過去中央和地方共同努力，讓淡江大橋順利完工通車，未來期盼有機會帶領市府團隊，加速推動淡海科學城，讓產業、人才、資金留在新北，同時更要持續支持老街商圈發展，不只帶動淡水發展，也要讓淡水的歷史和文化被更多人看見。蘇巧慧說，他非常重視新北北海岸、東北角的發展，因此他不僅延續賴清德於2023年競選時提出的「淡海科學城」，期盼加速淡水科技產業發展，讓產業、人才、資金留在新北，「還能讓首都圈保有機場，讓離島保有醫療後送」；他提到，為了改善淡水交通環境，他和時任在地立法委員呂孫綾積極爭取淡江大橋，中央歷任行政院長接力推動，新北市政府齊心努力，讓淡江大橋在今年五月順利完工通車，節省淡水、八里間約25分鐘的通勤時間，未來他也將持續緊盯淡北道路、淡海輕軌二期等交通建設，讓淡水市民朋友的通勤環境更優質。蘇巧慧指出，隨著淡水新市鎮人口持續增加，北海岸醫療量能亟需提升，他和新北市議員鄭宇恩共同努力，召開多次協調會，要求相關單位加速檢討醫療區域劃分，終於在去年完成相關規定修正，爭取淡海醫療次分區，為健全北海岸地區醫療網絡建立基礎，未來他也會加速落實淡海醫院，打造優質且平價的區域醫院，落實分級醫療，全面提升北海岸醫療量能。蘇巧慧補充，為強化淡水地區的供水韌性，他將加速推動五萬噸配水池興建及供水管路更新工程，提升供水穩定性，滿足地方人口成長及未來產業發展需求。