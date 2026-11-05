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許允樂去年跟小6歲男星李玉璽再婚，而她會跟前夫張兆志離婚的原因「生小孩沒共識」，因此轉為跟李玉璽以結婚為前提交往，今（5）日驚喜公布懷孕成功，兩人想要「1男1女」的生子計畫也公開，為此做婚前健檢時，居然還發現了李玉璽有輕度脂肪肝，急忙開始運動找回健康。根據了解，李玉璽跟許允樂是以結婚生子為前提交往，因為當年女方會跟張兆志離婚，就是因為生小孩一事談不攏，雖然雙方結婚前就談好不要小孩，張兆志也早已結紮，不過許允樂想要小孩的心，卻在結婚後的日子中陸續浮現，因此兩人就這樣分道揚鑣。為了能生出健康的寶寶，李玉璽在跟許允樂交往期間，還和父母一起去做了健康檢查，但可能因為愛喝酒，因此被發現有輕度脂肪肝，趕緊多運動找回健康。去年李玉璽跟許允樂結婚後，為了寶寶開始積極備孕，今日終於宣布喜訊「我們要當爸爸媽媽了！」不過這個喜悅來的非常不易，因為兩人在迎來這個生命之前，其實先送走了一個寶寶，許允樂透露，原本是開心的產檢日卻聽來噩耗，讓她在醫院崩潰大哭。事隔多時兩人終於迎來新的寶寶，許允樂感動表示，孩子的心跳「好大聲、好大聲、好大聲」，並且對寶寶喊話，希望新生命可以在自己體內住好住滿，平安長大出生。