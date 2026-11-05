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▲犀牛盾推出RHINOLOOP舊手機殼回收計畫，民眾可透過全家便利商店FamiPort回收舊殼，還能領取500元循環折價券，換新殼更划算。（示意圖，圖／全家提供）

▲STUDIO A、Straight A推出配件舊換新活動，不限手機殼品牌及機型，攜帶舊殼至實體門市，換購指定保護殼、保護貼最低享85折。（圖／STUDIO A提供）

▲ CASETiFY 於全球 40 多家 CASETiFY 門市設置 Re／CASETiFY 回收箱鼓勵消費者回收舊手機殼。（圖／官方提供）

雙11購物節開跑，不少民眾趁優惠換新手機殼，但換下來的舊殼先別急著丟，包括犀牛盾RHINOSHIELD、STUDIO A、傑昇通信及CASETiFY都提供舊手機殼回收服務，其中犀牛盾最高可折抵500元、傑昇通信可換200元配件購物金，STUDIO A舊換新最低85折。此外，CASETiFY雙11祭出指定商品買4件7折優惠，整理4大回收管道、活動時間、優惠及回收方式，部分業者不限品牌，泛黃、破損的舊殼也能參加。犀牛盾「RHINOLOOP循環進化行動」，回收自家品牌舊手機殼，讓舊殼重新製成可利用的原料，採取「先折價、後回收」機制，首次參加的消費者只要註冊官網會員、完成台灣手機門號驗證，就能先領500元循環折價券購買新殼，等收到商品後再寄回舊殼，不必擔心手機沒有保護殼可用。不過折價券兌換成折扣碼後，只有14天使用期限。活動時間： RHINOLOOP常態回收；雙11配件優惠為11月4日12時至11月12日11時。回收優惠： 舊殼回收可獲500元循環折價券，適用指定犀牛盾手機殼，每個新殼限折抵一張，不得與其他手機殼優惠合併使用。回收方式： 限犀牛盾品牌舊殼，可至犀牛盾直營門市、全家便利商店FamiPort回收，或使用新殼附贈的免運回郵信封寄回。蘋果經銷通路STUDIO A與Straight A推出「配件舊換新」活動，讓家中閒置的手機殼、平板保護殼也能換成購物優惠。不限制舊殼品牌、手機機型及款式，不論原本使用哪家廠商的保護殼，都能帶到實體門市參加換購。消費者可以選購指定iPhone、iPad副廠保護殼及保護貼，購買第一件享9折，兩件以上享85折。不過，參加者必須先加入STUDIO A會員並完成LINE帳號綁定，才能享有折扣。活動時間：即日起至2026年12月31日。回收優惠：換購指定iPhone、iPad副廠保護殼及保護貼，第一件9折、兩件以上85折。回收方式： 攜帶不限品牌、機型及款式的舊手機殼、平板保護殼，至全台STUDIO A、Straight A門市回收，每件舊殼可換購一件新品。家裡有泛黃的透明手機殼，或是已經破裂、刮傷的舊保護貼嗎？傑昇通信推出「舊保護貼＆殼退休計畫」，不限品牌、型號，連破損配件也接受回收。民眾只要將舊手機殼或保護貼帶到全台實體門市，就能換取200元配件購物金，當天使用購物金消費，還能額外獲得一串6包裝抽取式衛生紙。不過，購物金必須在門市現場立即使用，不能保留到下次消費，也無法與其他優惠合併。活動時間：2026年7月22日公告起實施，官方未公布截止日。回收優惠：回收舊殼或保護貼換200元配件購物金，當天使用再送6包裝抽取式衛生紙一串，適用指定配件及保健商品。回收方式：攜帶不限品牌、型號的舊手機殼或保護貼，至全台傑昇通信實體門市交由店員回收，現場領取購物金並折抵消費。CASETiFY不僅推動「Re/CASETiFY」舊手機殼回收計畫，今年雙11更推出「1111狂歡祭」，即日起至11月15日止，指定商品買2件8折、3件75折，登入官方App購買4件更享7折，今年首度將Travel旅行系列納入優惠，符合條件購買2件享8折。活動時間： 雙11優惠即日起至11月15日；舊殼回收為常態計畫。雙11優惠： 指定商品買2件8折、3件75折，官方App買4件7折；Travel旅行系列符合條件買2件8折，須包含至少1件手機殼。回收優惠： Re/CASETiFY接受不限品牌舊手機殼，台灣官網未公布固定回收折抵金額。回收方式： 可將舊手機殼投入設有Re/CASETiFY回收箱的品牌門市，郵寄方式須事先向官方確認。