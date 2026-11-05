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▲達麗建設攜手海悅國際及華信公證人有限公司合力捐贈70萬元予社團法人中華帕拉林匹克總會。（圖／達麗建設提供）

▲達麗建設捐贈新臺幣30萬元予社團法人台北市視障者家長協會，支持其EyeMusic音樂發展中心。（圖／達麗建設提供）

達麗建設深耕建築事業20年，4日以「築夢二十年・感恩同行」為主題，舉辦結合音樂、公益與茶會的周年感恩活動，並透過合計新臺幣100萬元的公益捐贈，支持視障者音樂發展與帕拉運動，將周年祝福轉化為回饋社會的具體行動。達麗建設董事長謝志長表示：「二十年來，達麗的每一步成長，都來自住戶、合作夥伴、股東及全體同仁的信任與支持。從一棟住宅到一個街區，從台灣走向海外，我們始終思考，如何讓建築回應生活需求，讓開發為城市帶來更長遠的價值。20週年不只是回顧成績，更是感謝所有同行的人，並以實際行動回饋社會的重要時刻。」回顧發展歷程，謝志長於2006年接掌經營並成立建設事業部門，2008年公司更名為達麗建設，2010年成立寶信營造，逐步建立開發與營造整合的事業基礎。其後陸續設立高雄、台中及台南辦公室，拓展北、中、南布局，並於2013年由上櫃轉上市，為企業長期發展奠定基礎。海外事業方面，達麗自2015年進軍美國西雅圖市場，透過住宅案「KODA on 5th Ave」等開發實績，累積跨國不動產開發、營運與資產管理經驗。2026年9月，再透過海外子公司以1,860萬美元、約新臺幣5.89億元，取得亞利桑那州鳳凰城商辦「Corridors Corporate Center」，將美國布局從西雅圖延伸至鳳凰城，進一步拓展商業與收益型不動產投資。「永續經營，必須從客戶的角度出發。」謝志長表示，服務與品質是企業長久發展的基石，唯有持續傾聽需求、與時俱進，才能讓住宅回應不同世代的生活期待。達麗將持續朝智慧、環保與全齡友善的住宅方向努力，讓建築除了滿足居住功能，也能陪伴家庭不同階段的生活。此次周年活動亦將感謝延伸至社會關懷，捐贈新臺幣30萬元予社團法人台北市視障者家長協會，支持其EyeMusic音樂發展中心；另攜手海悅國際及華信公證人有限公司合力捐贈70萬元予社團法人中華帕拉林匹克總會，合計100萬元，支持視障者音樂發展及帕拉運動，讓不同領域的才能與努力獲得更多關注。現場花藝贈禮亦納入公益捐贈安排，讓各界祝福延續為更多溫暖與善意。