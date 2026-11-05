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2026年九合一大選進入倒數，台北市長選戰逐漸升溫，《TVBS》民意調查中心最新民調顯示，在有投票意願的台北市民中，尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安支持度為46%，民進黨候選人沈伯洋則有42%，雙方差距僅4個百分點，另有12%尚未決定。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，從未發生過的「民進黨北市一對一市長勝選」魔咒，很有機會，將在今年打破。民進黨北市議員候選人高嘉瑜、洪健益日前在政論節目《下班瀚你聊》中分析，沈伯洋近期透過電視辯論會及「大洋流」車掃活動，持續提高曝光度與支持者熱度，讓選情出現變化。洪健益指出，沈伯洋選戰初期一度落後蔣萬安28個百分點，如今已縮小至個位數，顯示近期攻勢已逐漸發酵。節目中，兩人也提到，2020年總統大選期間，受到香港反送中運動等政治氛圍影響，蔡英文在台北市拿下53%支持率，成為民進黨在當地的重要歷史紀錄；如今，沈伯洋若能延續聲勢，便有機會挑戰這項數字。黃暐瀚直言，從未發生過的「民進黨北市一對一市長勝選」魔咒，很有機會，將在今年打破。不過，高嘉瑜、洪健益也提醒，網路聲量與實際選票之間仍存在落差，沈伯洋的「大洋流」雖然在社群平台累積不少討論熱度，但電話民調可能低估年輕選民及民眾黨支持者的表態情況，真正的關鍵仍在於這些支持者能否在投票日走進投票所，將網路上的熱情轉化為實際選票。本次民調由《TVBS》民意調查中心於2026年10月31日下午2時至6時進行，共接觸1,906位年滿20歲的台北市民，其中拒訪159人，拒訪率為8.3%，最後成功完成1,747份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。調查採市內電話號碼後四碼隨機抽樣，由訪員進行電話訪問，並依母體性別、年齡、地區及教育程度等變項進行統計加權，經費來源為《TVBS》。