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市民專屬好康再升級；台中市政府「台中通TCPASS」特約合作店家突破2,000家，其中品牌店家更達900家，串聯餐飲美食、旅遊休閒與購物生活各領域。民眾出示手機上的數位市民虛擬卡，即可直接享有多樣消費優惠，輕鬆將智慧市政服務轉換為日常省錢好康。數位局指出，為貼合市民生活步調，近三個月結合節慶與季節特色，陸續推出父親節聚餐、夏日異國料理與連假出遊等主題推薦。隨天氣轉涼，新一波秋季好康鎖定暖心鍋物及甜品伴手禮，民眾於指定店家出示「台中通」虛擬卡即可享專屬優惠。本次合作店家包含岩漿火鍋（消費贈火焰炙燒豬）、SYABU-YO涮乃葉（指定門市內用九五折）、養鍋石頭涮涮鍋（週四九折、平日九五折）、五鮮級鍋物專賣（消費滿額贈來店禮），以及塔吉特千層蛋糕專賣店（享九折優惠）。數位發展局長黃惠敏表示，「台中通TCPASS」不僅提供市民日常消費折抵，更肩負活絡在地產業與觀光發展的任務。數位局將於11月7日在清水舉辦「台中通×醜白兔親子同樂集章趣」，透過數位集章互動，鼓勵家長帶著孩童走入地方。黃惠敏進一步建議，參與集章的民眾可順道安排海線一日遊，前往大安港五甲海鮮餐廳、金萬祥現撈海產享用海味，至向海那漾體驗手作DIY，或赴清水區農會農民購物中心選購在地農特產；傍晚則可探訪高美燈塔園區並於景觀咖啡廳休憩，體會數位便民結合休閒消費的城市生活型態。