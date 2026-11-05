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當AI能迅速生成答案，教育更需要培養什麼能力？「115資訊月暨臺灣教育科技展」11月12日至15日在台北世貿一館登場，聚焦AI教學、跨域實作、學習歷程與人才培育，串聯教育現場與產業應用，邀請各界開啟教學新篇章。AI不僅協助備課、生成教材或提供回饋，也能回應學生需求，讓教師有更多時間引導與陪伴。展覽從教育政策、跨域課程、數位學習、課堂實證到產業應用，呈現AI如何走進教學。無論語文、自然、藝術、特教或技職領域，關鍵不是讓工具代替思考，而是透過提問、查證與討論深化學習。當答案愈來愈容易取得，定義問題、驗證想法並完成作品更加重要。展覽結合無人機、機器人、國產晶片、智慧製造與技職專題，呈現學生從觀察需求、設計方案到測試驗證的歷程。AI可以協助模擬與除錯，但反覆驗證與判斷選擇，仍需學習者親自完成。此外，11月13日「南亞科 × TIARA 主題日」將發表《原來「矽」這麼一回事》高中半導體微課程教材第12章，並透過作者導讀與教師實作研習，將記憶體知識及半導體應用轉化為課堂教學資源，促進產學合作，讓科技人才培育向下扎根。從EdTech INDEX展前探索，到AI帶看、團體導覽、知識闖關與學習單等現場資源，參觀者可依需求規劃探索路線。教師將教學靈感帶回課堂，學生透過互動任務與作品觀摩留下學習紀錄，讓一次逛展成為持續探索與實踐的起點。展覽匯聚AI素養、資訊應用、無人機、iPad數位學習、國際教育創新與技職成果，透過競賽、展示、論壇及產業交流，讓學生創意走上舞台。作品背後的協作、修正與突破，展現新世代潛力，也讓教育與產業開啟對話。資訊月同步呈現智慧生活、職場協作、AI創作、親子共學、樂齡數位學習與資訊安全，讓不同世代從生活情境認識AI。不只學會操作工具，更培養理解風險、辨識資訊及自主判斷的能力 。