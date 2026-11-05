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▲全家總經理薛東都（圖左）出席新物流服務「社區取」上線記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家與智生活合作推出「社區取」新服務，只要社區有配合智生活服務，門市可直接寄件到社區。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家物流服務升級了！全家攜手全台最大智慧社區服務平台「智生活」，推出全新物流服務「社區取」，將寄件、取件服務延伸至住宅社區。若是有提供智生活的社區，民眾只要走到住家管理室，就能完成包裹寄取，不僅可寄至全家門市，也能配送至指定社區，全國均一價60元（離島同價位）。全家指出，2026年台灣包裹數量突破18.2億件，年增5.8%，顯示寄件需求持續增加。隨著高齡化社會發展，以及電商、團購與跨境購物等消費模式普及，物流服務也朝向更多元、便利的方向發展，全家因此推出「社區取」，希望讓包裹寄取不再受限於超商門市。全家總經理薛東都表示，希望透過「社區取」提供消費者更便利的物流選擇，達到省時、省力又省荷包的目的。全家物流車每天穿梭街道，希望進一步將物流服務延伸至社區，讓民眾不必離開社區就能完成寄件、取件，實踐「全家就是你家」的便利生活理念。全家此次與智生活合作，首創「社區寄店」、「社區互寄」、「店寄社區」及「電商寄社區」4大寄取模式，讓不同族群依照需求選擇合適的服務。其中，個人賣家及團購主可透過「社區寄店」或「社區互寄」，直接在社區交寄包裹，不必自行搬運貨物至門市，也不用等待物流人員到府收件；銀髮族及行動不便者則可利用社區互寄，在不離開社區的情況下寄送包裹給親友。至於白天不在家的上班族與網購族，則可透過「電商寄社區」，將網購商品直接配送至住家社區，下班返家即可取貨，減少外出領取包裹的時間。開啟智生活 App，點選「寄包裹」。依寄送目的地選擇「智生活社區取」或「全家到店取」，並填寫寄件、收件資訊。使用全盈+PAY或信用卡完成付款，再將包裹交給社區物業人員，即可完成寄件。若要使用「店寄社區」功能，可透過 My FamiPort App 點選「社區取」，填寫收件人資料後，再至 FamiPort 機台列印訂單並付款。也可直接至 FamiPort 機台，點選「服務寄件」、「社區取」，填寫收件資訊後完成寄件，讓寄件者以店到店價格，就能讓收件人享有類似宅配的取件體驗。「社區取」一般包裹材積長、寬、高合計不超過105公分，重量限制10公斤，不論寄送本島或離島，每件均一價60元。其中，好賣+平台賣家享有每件35元專屬優惠。若有較大材積配送需求，長、寬、高合計不超過120公分、重量10公斤以內，每件運費99元，配送時間約2至4個工作日。全家歡慶「社區取」服務上線，即日起至12月31日，每日前3萬件包裹享免運優惠。目前全家旗下開店平台「好賣+」已率先導入「社區取」服務，SHOPLINE、CYBERBIZ、全電商、牧羊人集團暨汪喵星球、金石堂等電商平台也將陸續接軌。此外，綠界科技、藍新科技及艾立供應鏈等金流、物流平台也將加入合作，擴大社區取的服務範圍。