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12月9日擴充票第2彈登場 和寶可夢戴上飾品

▲寶可夢們將可以戴上飾品享受打扮樂趣。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

▲戴上領結飾品的寶可夢，看起來多了一點斯文感。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

▲宛如仙子伊布般可愛的蝴蝶結。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

先完成願望 才能開啟飾品功能

▲在第2彈更新中，將有新寶可夢登場。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

▲長尾火狐也有機會出現，跟玩家成為朋友。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

▲第2彈更新中，會新增新傢俱和寶可夢們。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

《Pokemon Pokopia擴充票》相關資訊

▲《Pokémon Pokopia》擴充票已經發售，將會分成3個部分發布。（圖／《Pokémon Pokopia》提供）

寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokemon Pokopia》宣布，付費新增內容（DLC）《Pokémon Pokopia擴充票》第2彈「樂陶陶百變裝飾」將在12月9日發布，玩家們可跟寶可夢一起戴上可愛飾品，享受變裝、打扮的樂趣；另外，還有新的傢俱、寶可夢將在本次發布中登場，《Pokémon Pokopia擴充票》目前已經發售，官方售價為840元，共會推出3彈更新內容。《Pokémon Pokopia擴充票》第1彈「冒泡泡海底的城鎮」已在8月5日推出，官方也宣布12月9日將推出第2彈「樂陶陶百變裝飾」，第3彈更新則預計在2027年，屆時會有新城鎮登場。提醒玩家，《Pokémon Pokopia擴充票》需要擁有《Pokemon Pokopia》主遊戲。《Pokémon Pokopia擴充票》第2彈「樂陶陶百變裝飾」，寶可夢們將可以戴上「飾品」，不僅是主角百變怪，在《Pokémon Pokopia》中登場的寶可夢們也可以一起戴上飾品享受打扮樂趣。除了飾品之外，還會有寶可夢、新傢俱登場。提醒玩家，如果要開始遊玩付費新增內容「樂陶陶百變裝飾」，必須先實現「乾巴巴荒野的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」與「重建寶可夢中心吧！」，並且實現飄飄球的願望「尋找玩偶吧！」840元2026年8月5日玩家可學會免費更新的技能「潛水」，需要在「暗沉沉海邊的城鎮」完成重要的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會「衝浪」和「躍起」兩個招式，後續就能學習新技能「潛水」。如果玩家有購買DLC，學會潛水後就可以到「冒泡泡海底的城鎮」探險，跟在水裡生活的寶可夢邂逅，適合海底的傢俱和百變怪造型也會登場。12月9日預計追加飾品功能、新傢俱、寶可夢，這次更新不會有新的城鎮。2027年本次更新預計會推出新城鎮。©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2026 KOEI TECMO GAMESPokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.