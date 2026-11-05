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賴政府推動全民普發現金1萬元，不過，有國民黨中常委拋出，票投國民黨就能領3萬、投給民進黨普發1萬。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日強調，借錢發現金不但違反三項原則，且借來的錢，也是全民要還，呼籲立法院跟行政院要對準同一個目標，一起為國人推動合法合憲、實質零舉債的AI紅利全民共享。對於國民黨中常委訴求，李慧芝回應，政府責任是在國家財政範圍中，盡力照顧有需要的國人，因此施政秉持不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序合法合憲等三項原則，AI紅利全民普發1萬元就是遵循這項標準，且已編入明年度中央政府總預算，目前正在立法院付委審查中。李慧芝提到，若明年1月時總預算能如期三讀，民眾就能在春節前拿到沒有實質舉債，且合法合憲的紅利普發1萬元。李慧芝說，若要舉債讓全民可以多發2萬、3萬元，借錢發現金不但違反三項原則，且借來的錢，也是全民要還，財政部長已說明，財劃法修法後，營業稅收入有95.5%要撥給地方政府，中央到目前為止只收到280億元，數字與在野黨所稱的差蠻多。「立法院跟行政院要拉同一把弓、對準同一個目標，一起為國人推動合法合憲、實質零舉債的AI紅利全民共享！」李慧芝喊話說，希望盡速審議明年度中央政府總預算，讓民眾可以在過年前的時候領到合法合憲的1萬元，也希望0到18歲兒少成長津貼每人5000元，能夠在明年如期啟動。