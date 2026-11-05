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57歲男星林煒近來因舊作翻紅，過去演出的激情戲與斯文帥氣外型再度引發討論。淡出演藝圈後，他將重心轉往AI、VR科技事業，私下也有投資股票與房地產。林煒接受《NOWNEWS今日新聞》專訪透露，自己過去投資港股長達10年，卻碰上兩次股災，其中一次資產甚至慘跌至原本的三分之一；如今他不再頻繁進出股市，手上僅持有台積電，買進價格還在百元左右，目前持股他低調表示有超過一張。林煒曾在香港生活多年，早期主要投資港股，未料10年間就遇上兩次股災。回憶其中一次慘況，他透露當時幾乎把資金全部投入市場，股災發生後，帳面資產一度跌到只剩原本的三分之一，眼看多年累積的資金大幅縮水。儘管損失慘重，林煒並未在低點認賠殺出，而是重新調整手中持股，透過換股及長期等待，最後慢慢將虧損補回來。經歷市場劇烈震盪後，他的投資態度也變得更加保守，不再輕易追逐短線行情。被問到現在是否仍有買股票，林煒表示，自己目前只持有台積電，而且是在股價僅百元左右時買進，數量超過一張，之後便長期放著，沒有頻繁買賣。至於實際下單與資金管理，則多由女友Cora協助處理，他笑稱女友就像自己的「營業員」，兩人平時也會一起討論投資。相較於過去投資港股的驚險經驗，林煒如今將主要心力放在經營科技公司，股票只作為長期資產配置。他認為，投資市場起伏難料，與其花費大量時間追高殺低，不如選擇自己看得懂、願意長期持有的標的。除了股票，林煒也有投資房地產，目前在台灣及香港均持有不動產，香港的房子則以出租為主，作為未來退休生活的保障。他沒有追求靠炒房短期獲利，而是希望透過穩定租金與資產累積，替自己保留一份長期收入。林煒近年投入AI、VR科技產業創業，至今已砸下超過千萬元，並準備進一步投入數千萬元資金拓展事業。對他而言，比起股票與房產，現在最大的投資其實是自己的公司；即使創業風險不低，他仍看好科技應用的未來，希望能把事業推向海外市場。