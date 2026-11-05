他自進入聯盟後，用一場場難以置信地影響力，掀起「大球時代」文藝復興，也讓柯瑞（Stephen Curry）引領的極致小球三分年代，終將被翻篇、成為歷史的一部分。

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文班亞馬數據難以置信 場上表現更宛如科幻電影

更能看出文班亞馬已經默默地顛覆現代籃球隊於禁區球員定義的底層邏輯。

柯瑞用三分書寫小球時代 統治聯盟超過14年

柯瑞與金州勇士用三分改變聯盟，逼得許多球隊如火箭、塞爾提克等球隊爭相模仿，透過數據模型可以得知，三分與禁區是最有效率的得分方式，搭配這些年裁判尺度變得更嚴謹，整個聯盟都在打快節奏、投更多三分、製造犯規

文班亞馬也在推動時代巨輪 輕裝中鋒成為爭冠必需品

他的瘦長體型能跟上節奏、同時具備持球與外線火力，可謂是近代流行的「輕型中鋒」究極體

聯盟在維持快節奏的基礎下，一定程度上回歸到禁區重要性上

「大球時代」文藝復興能否成功？關鍵是文班亞馬本人健康

還記得柯瑞生涯前4季都因傷病所苦，直到第5季克服健康因素，最終在長達18年間，累積1075場出賽，用一顆顆三分逐漸改寫聯盟球風。當年的柯瑞辦到了，如今的文班亞馬也有機會。

聖安東尼奧馬刺當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama），今（5）日面對達拉斯獨行俠，繳出單場52分、24籃板、8火鍋、2助攻與2抄截成績單，成為史上第2位寫下此等數據的超級神獸，這背後代表的意義重大，文班亞馬本場數據難以置信，場上表現宛如科幻電影，但不僅在於數據本身帶來的張力，若細看本場比賽，文班亞馬52分、24個籃板球背後，是獨行俠面對224公分、106公斤神獸時的無奈，8次火鍋更只是「可統計」的防守貢獻，未被統計進去的是獨行俠後衛群無數次切入後被迫改道、出手拋物線大幅拉高的無形威脅。文班亞馬用一己之力建立起遮天蔽日的禁區天網。幾乎可以說，文班亞馬待在場上的35分鐘，獨行俠都在面對一個無法解決的難題，在112：111僅1分差的比賽中，他全場+23的正負值就說明一切。回顧2010年代至2020年代初期，，使用更多五小陣容，過往時代下的大型中鋒，因為跟不上節奏，逐漸淪為功能性藍領、甚至直接淡出聯盟。若從柯瑞2013年首次入選全明星以來，這個小球時代持續長達14年，勇士也在2015年、2017年、2018年以及2022年拿下4次總冠軍，當所有人都已習慣三分時代下的比賽風格，文班亞馬就橫空降世了。文班亞馬加入聯盟至今，已經用一場場像是外星人的表現，逐漸改變世界最高殿堂的生態。在224公分的超規格體型下，，也因為他的出現，讓許多球隊開始囤積瘦長、但身高臂展獨有優勢的球員，稱號從獨角獸、逐漸變成現在的「反文班裝甲」。可以想見未來數年內，各隊都會在選秀大會上，那些瘦長、待養成的瘦高新秀會更受青睞，幾乎每支冠軍球隊都會配備能對抗文班亞馬的輕裝中鋒，，這類型中鋒在攻守層面上的重要性會逐漸拉高，目的就是為了阻止文班亞馬與馬刺統治聯盟。如今能抵擋這波「大球時代」文藝復興的，只有文班亞馬本人的健康而已。