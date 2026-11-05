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▲局長高閔琳出席帛琉高雄觀光交流推介會，向臺帛與會貴賓介紹高雄港灣之美與豐富觀光資源。（圖／高市府觀光局提供）

深化臺帛觀光交流合作，推動「高雄—帛琉」包機直航與觀光合作。我國太平洋友邦帛琉共和國於上個月20日，首度在臺舉辦「帛琉共和國獨立32週年慶祝酒會」。高市府觀光局長高閔琳也應邀出席帛琉國慶晚宴，代表市長陳其邁向帛琉惠恕仁總統（Surangel S. Whipps, Jr.）及帛琉人民致上誠摯祝福，表達將共同積極推進「高雄—帛琉」直飛航線，深化高雄與姊妹市科羅州（Koror State）情誼，並持續拓展高雄與帛琉兩國、雙城之實質觀光夥伴關係。副總統蕭美琴表示，感謝帛琉始終在聯合國大會等國際舞台，堅定無畏為臺灣發聲，支持臺灣參與國際事務；臺帛兩國在遼闊的太平洋兩端，因共享「民主、自由、人權」之理念與價值而緊密相連、攜手互助，力量更加強大。觀光局長高閔琳表示，臺帛兩國於 1999 年建交，在觀光、醫療、農漁業及海洋等領域持續互動。高雄與帛琉具有深厚的南島文化連結，並於2021年9月、全球Covid-19疫情蔓延期間，正式與帛琉第一大城市科羅州（Koror）締結為姊妹市。帛琉駐臺大使吳傑法（Gaafar J. Uherbelau）亦於上個月10月5日訪高，特邀市府觀光局出席帛琉觀光局疫後首度來台舉辦之觀光交流會議，期盼深化臺帛雙方以及高雄在地旅行業、觀光產業與教育界代表互動交流，共同研議臺帛、高雄雙向觀光合作模式。高閔琳進一步指出，高雄與帛琉同樣擁有豐富的港灣、海洋資源及南島語族文化，期待與帛琉共同以推動「高雄帛琉包機」為開始，為兩地促成定期直航準備；透過旅展、觀光推介及產業交流積極推動雙向送客機制，為兩地觀光合作奠定更穩固基礎，同時也在城市治理、觀光文化、海洋永續、醫療與教育、防災韌性、原住民文化等多元面向深化交流。吳傑法大使表示，期盼共同促成「高雄—帛琉」直飛航班，為雙方往來創造更多契機。雙方互贈傳統木盤，展現兩地友好情誼。觀光局表示，將持續整合市府與民間資源，透過城市外交與國際觀光行銷，積極推進台帛兩國、高雄與姊妹市科羅州雙城之友好關係，堅實臺帛觀光戰略夥伴關係與高雄國際觀光發展。更多活動及旅遊資訊，請至高市府觀光局「高雄旅遊網」官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。