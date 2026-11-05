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◼︎台北市11月6日停水範圍

▲台北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月6日停水範圍

▲新北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月6日停水範圍

▲桃園市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月6日停水範圍

▲台南市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月6日停水範圍

▲高雄市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月6日停水範圍

▲宜蘭縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月6日停水範圍

▲雲林縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月6日停水範圍

▲嘉義縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月6日停水範圍

▲花蓮縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月6日停水範圍

▲澎湖縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣11月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月6日（週五）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在桃園市還有長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月6日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月6日10時至18時(共8小時)📍停水地區中山區：北安路798號、明水路672巷1號至7號、明水路676號至702號(雙號側)、敬業一路118號至192號(雙號側)、敬業一路128巷、敬業二路115號至199號(單號側)、敬業三路11號、植福路8號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：11月6日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月6日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷一帶(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：11月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：11月6日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月6日10時至18時(共8小時)停水原因：等汰換管線工程新舊管斷管連絡📍停水地區大園區：和平里；和廣一路、和東路、平南一路。觀音區：塔腳里、大同里、廣福里、新坡里；大福路、山大一路、山大二路、廣坪路、廣青路、新廣路、福山路二段、福建路一段、福建路二段、福新路。(皆含其巷道)。🕦影響時間：11月5日21時至6日03時(共6小時)停水原因：等汰換管線工程新舊管斷管連絡📍停水地區楊梅區：員本里、豐野里。新屋區/埔頂里、東明里、社子里。共5個村里。🕦影響時間：11月6日11時至15時(共4小時)停水原因：等汰換管線工程新舊管斷管連絡📍停水地區楊梅區：中山里。共1個村里。🕦影響時間：11月6日10時至20時(共10小時)停水原因：配合汙水改管事宜📍停水地區龜山區：自強西路🕦影響時間：11月5日23時至6日04時(共5小時)停水原因：計量管網委外建置及封閉漏水調查作業📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正六街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、復興路、成功八街。 以上均含巷弄。🕦影響時間：11月6日09時至17時(共8小時)停水原因：計量管網委外建置及封閉漏水調查作業📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月6日08時至17時(共9小時)停水原因：新營區東安街及東興八街汰換管線工程斷管連絡。📍停水地區新營區：東興八街、東安街。🕦影響時間：11月6日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月6日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：11月6日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區冬山鄉：三奇東路、三德路、中興路、德興九路、自強路、隆恩路、龍祥七路、龍祥三路、龍祥五路、龍祥四路。蘇澳鎮：德興七路、德興八路、自強路、隆恩路、龍祥一路、龍祥三路、龍祥二路。降壓區域冬山鄉：三奇路、三興路、三順路、德興一路、德興三路、德興九路、德興五路、德興六路、德興十一路、德興十路、德興四路、福興路、自強路、龍祥七路、龍祥九路、龍祥五路、龍祥八路、龍祥十路。蘇澳鎮：德興一路、德興三路、德興二路、德興五路、德興六路、自強路、龍祥一路、龍祥八路。🕦影響時間：11月6日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月6日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月6日08時至16時(共8小時)停水原因：自來水管斷管作業。📍停水地區富里鄉：公界街、后庄路、大莊路、安靜街、慶光路、東昇路、湧泉路、福安路、花東縱谷公路、道化路、阿眉溪鄉道。🕦影響時間：11月6日09時至16時(共7小時)停水原因：制水閥故障緊急搶修。📍停水地區西嶼鄉：竹灣村。共1個村里。🕦影響時間：11月6日09時至13時(共4小時)停水原因：增設地上式消防栓。📍停水地區馬公市：西文里為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。