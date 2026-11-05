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台鐵公司今（5）日提到，配合台灣網路證公司（TWCA）資安合規政策，原憑證將於今日23時59分提前到期。若失效後，舊版台鐵e訂通APP將無法繼續使用，呼籲旅客盡速將APP更新至V2.2.5版本，以維持正常訂票及查詢服務。台鐵公司提到，接獲TWCA通知後，已於11月2日完成新憑證申請及同步辦理相關測試。經確認，旅客入口網、車站售票窗口、自動售票機及超商取票等服務均可正常運作，不受影響。另為配合憑證更新作業，台鐵提到，「台鐵e訂通APP（V2.2.5）」已於今日在Apple App Store及Google Play商店完成上架。台鐵提醒，原憑證失效後，「舊版台鐵e訂通APP」將無法繼續使用，請旅客儘速將APP更新至V2.2.5版本，以維持正常訂票及查詢服務。不過，若尚未完成APP更新，旅客仍可透過車站售票窗口、自動售票機及超商辦理購票、取票服務。