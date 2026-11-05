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▲台中商業會理事長謝豐享致詞時大酸盧秀燕兼任蔣萬安競總主委「公務繁忙而缺席」。（圖／台中市政府提供，2026.11.05）

謝金河大讚沈伯洋 直言：當選北市長必有總統相

▲台中市副市長鄭照新在蔡英文離開後抵達，並向謝豐享致意。（圖／台中市政府提供，2026.11.05）

台中市商業總會今（5）日舉辦第80屆商人節表揚暨80週年慶典，現場政商雲集，藍綠陣營更暗潮洶湧，宛如大型政治角力場。前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純皆親自出席，惟台中市長盧秀燕並未現身。曾因「致癌油事件」遭盧秀燕反嗆是「深綠」的商業總會理事長謝豐享，致詞時意有所指，大酸盧秀燕因兼任台北市長蔣萬安競總主委公務繁忙而缺席，令人感到失望。台中市商業總會今日於剛落成的台中國際會展中心舉行80週年慶，綠營由蔡英文率何欣純高調同台，藍營則由國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶代表致意；市府方面盧秀燕並未現身，先後由副秘書長張大春及副市長鄭照新代表出席，鄭照新更巧妙於蔡英文離場後抵達向謝豐享致意，化解直接強碰的尷尬。然而，現場發言卻火花四射，謝豐享致詞時直言，感謝各界關心台中商業發展，但「比較可惜的是盧市長因公繁忙，現在又兼任蔣萬安競總主委，無法到場令人失望」，話鋒一出立刻引發台下議論。回顧雙方心結，今年中旬中聯油脂爆發致癌油「苯駢芘」超標風暴，謝豐享當時曾發公開信痛批盧秀燕「有時間四處政治串聯、上凱道，卻未在第一時間關心台中市民健康」，遭盧秀燕強硬反擊「他是深綠的」，商界藍營人士亦接連反嗆其為「綠友友」、出席活動時「把盧秀燕當空氣、綠到出汁」。事隔數月，謝豐享在80週年主場直球反擊盧秀燕缺席，更凸顯雙方深層矛盾未解。但他隨後緩頰表示「沒關係」，強調民間力量會繼續努力，並指台中國際會展中心是當年向胡志強市長爭取推動、去年底落成，如今展覽與會議檔期全滿，比台北南港展覽館更搶手，期許產業界共同團結，為下一個80年打拚。除了商總與市府的攻防，受邀演講的財經專家謝金河發言更引爆全場高潮。謝金河分析政局指出，去年大罷免民進黨受挫、賴清德總統滿意度一度落至33.3%，但最新民調顯示信任度與滿意度雙雙回升破5成，對後續選票有關鍵影響。謝金河更在演講中大力推崇民進黨台北市長候選人沈伯洋，盛讚他是此役中流砥柱。謝金河透露，早在今年7月初「洋流」尚未廣為人知時，兩人曾在活動同台，「我坐在台下觀察他的內容，當時就認定沈伯洋是自己見過『百年來最優秀的政治人物』！」他更進一步斷言，沈伯洋如果有機會當選台北市長，「將來一定有機會當總統」，現場政治味濃烈、震撼全場。盧秀燕今天沒有公開行程，針對謝豐享的點名砲轟，代表市府出席的副市長鄭照新重申，盧秀燕另有公務在身；藍營商界人士則私下反駁，強調食安與產業發展不分藍綠，商業會本應代表全體會員發聲，理事長不應屢次利用公眾場合發表個人政治立場、操作藍綠對立。