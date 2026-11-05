入住飯店收到迎賓水果，常因缺少水果刀或削皮工具而懶得處理，最後放到退房也沒吃。近日有網友分享，在日本別府洲際入住時，致電Room Service詢問後，飯店免費派員取走水果，約15分鐘便將切好的水梨、甜柿送回房間，讓網友全驚呼：「原來可以這樣，我放棄很多水果耶！」《NOWNEWS》記者近期曾遇到峇里島飯店主動幫忙切整盤水果的經驗，但並非每家飯店都有代切服務，建議旅客事先詢問。
迎賓水果別再放到壞！飯店代切服務 網友全長知識
一名網友近日在Threads分享赴日旅遊的意外收穫，表示自己過去入住飯店收到迎賓水果時，常因為處理起來太麻煩，乾脆選擇不吃，直到這次才知道可以請飯店協助切好再送回房間，原PO還貼出一整盤切好的水梨與甜柿，透露飯店人員不只願意幫忙，還特別強調這項服務免費。
貼文引起不少網友共鳴，網友們紛紛留言，「我也是某一次想跟飯店借刀叉，飯店說不方便外借但可以幫忙削水果才知道」、「有一次用餐刀切到受不了，打去服務台借水果刀才知道可以」、「其實能理解有這項服務，畢竟出門旅遊誰會帶水果刀削皮器，尤其剛剛還看到柚子的」、「會放迎賓水果盤的幾乎都會有免費服務」。
也有網友直呼，「原來可以這樣，我放棄很多水果耶」、「通常都放著沒吃，有一次想吃，用旁邊附的餐具切，切到生氣」、「原來可以的嗎！每次都覺得好麻煩只好放著，還真的沒有吃到過一次水果」、「謝謝你的資訊造福大家」、「我第一次知道，學到了～都在房間自己切，還覺得附的餐具，很難切」。
部分飯店免費代切！15分鐘就送回房間
針對網友詢問，原PO進一步說明，代切水果並非每間飯店都有，也不能直接認定所有業者都提供免費服務。這次入住的是日本別府洲際套房，打電話向飯店詢問後，服務人員表示很樂意協助，而且不收費，隨後派員到房間取走水果，約15分鐘便將切好的水果送回。
原PO建議，旅客若不想浪費迎賓水果，可以先致電Room Service詢問是否提供代切服務，確認相關規定後再交由飯店處理；如果業者沒有這項服務，也不必太過在意。
事實上，《NOWNEWS》記者日前前往峇里島旅遊時，也曾遇過類似的貼心服務。當時在飯店享用早餐，看到自助吧提供沒有預先切好的水果，原本打算自己拿回座位處理，沒想到員工一看到，便主動詢問是否需要協助，接著直接將整盤水果拿去切好，再送回座位。
不過，當時房間內同樣有迎賓水果，記者卻不知道能否請櫃檯代為處理，只好拿餐刀勉強切開，遇到部分較硬的水果，最後還是放棄食用。經過這次分享才發現，入住飯店遇到類似情況，不妨先向櫃檯或客房服務詢問，或許就能省下不少功夫，也不必讓迎賓水果白白擺著。
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一名網友近日在Threads分享赴日旅遊的意外收穫，表示自己過去入住飯店收到迎賓水果時，常因為處理起來太麻煩，乾脆選擇不吃，直到這次才知道可以請飯店協助切好再送回房間，原PO還貼出一整盤切好的水梨與甜柿，透露飯店人員不只願意幫忙，還特別強調這項服務免費。
貼文引起不少網友共鳴，網友們紛紛留言，「我也是某一次想跟飯店借刀叉，飯店說不方便外借但可以幫忙削水果才知道」、「有一次用餐刀切到受不了，打去服務台借水果刀才知道可以」、「其實能理解有這項服務，畢竟出門旅遊誰會帶水果刀削皮器，尤其剛剛還看到柚子的」、「會放迎賓水果盤的幾乎都會有免費服務」。
部分飯店免費代切！15分鐘就送回房間
針對網友詢問，原PO進一步說明，代切水果並非每間飯店都有，也不能直接認定所有業者都提供免費服務。這次入住的是日本別府洲際套房，打電話向飯店詢問後，服務人員表示很樂意協助，而且不收費，隨後派員到房間取走水果，約15分鐘便將切好的水果送回。
原PO建議，旅客若不想浪費迎賓水果，可以先致電Room Service詢問是否提供代切服務，確認相關規定後再交由飯店處理；如果業者沒有這項服務，也不必太過在意。
事實上，《NOWNEWS》記者日前前往峇里島旅遊時，也曾遇過類似的貼心服務。當時在飯店享用早餐，看到自助吧提供沒有預先切好的水果，原本打算自己拿回座位處理，沒想到員工一看到，便主動詢問是否需要協助，接著直接將整盤水果拿去切好，再送回座位。
不過，當時房間內同樣有迎賓水果，記者卻不知道能否請櫃檯代為處理，只好拿餐刀勉強切開，遇到部分較硬的水果，最後還是放棄食用。經過這次分享才發現，入住飯店遇到類似情況，不妨先向櫃檯或客房服務詢問，或許就能省下不少功夫，也不必讓迎賓水果白白擺著。