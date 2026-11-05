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交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，原先平日住宿獎助、遊樂園留宿活動方案期限至11月底，考量民眾反應熱烈，確定延長至今年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」5折方案加碼。行政院長卓榮泰今（5）日表示，交通部觀光署透過「觀光雙輪驅動方案」，推動「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」，預估可帶來440萬人次旅遊、創造374億元觀光產值。卓榮泰指出，「平日國旅優惠」上路以來，有效引導旅客早日規劃連續住宿以及多日行程，達成全國第二晚連住率突破5成的績效，要感謝台南、花蓮、金門、馬祖、澎湖各縣市地方政府及旅宿業者，響應觀光署政策並積極加碼，有效帶動地區觀光發展。卓榮泰請交通部繼續推動「平日國旅優惠」，將獲得好評的「平日住宿獎助」及「遊樂園留宿」活動延長至今年12月31日止，並規劃Taiwan PASS「5折方案」第2波加碼，鼓勵民眾規劃年底出遊，帶動國旅風潮。同時，卓榮泰也請觀光署繼續以「質量並進．價值升級」的核心策略推動觀光產業發展，並督導旅宿業者提升服務品質，透過「百工百業挺國旅」發揮企業號召力，並請各部會加強協力，如農業部的休閒農場與森林遊樂區，以及經濟部推動觀光工廠與活絡商圈等，以期將傳統「景點參訪」轉型為「深度旅遊與價值體驗」，共創優良品質的旅遊環境。針對政委馬永成提及如何在大型會展、國際會議、國際運動賽事、演唱會前後，加強推銷國內各種套裝觀光行程，以吸引更多國際友人多停留台灣，欣賞台灣各地風景及文化優美之處，以帶動周邊經濟活動事，卓榮泰請觀光署協助旅行業者、飯店業者，提早發布相關訊息，並將此列為未來重要工作事項。交通部觀光署於院會報告「觀光雙輪驅動方案執行情形」，報告指出中央投入33.3億元啟動該方案，藉由「平日國旅優惠」與「強化國際觀光動能」雙輪齊動發揮點火效應，引導國人平日深度旅遊、吸引高消費國際客重遊，擴大觀光內需，預估帶動440萬人次消費、創造374億元觀光產值。交通部觀光署提到，本方案原預定今年上半年推出，惟配合立法院於8月中旬預算通過後，交通部觀光署旋即於9月1日上路，執行迄今約2個月，外界反應最熱烈的「平日住宿獎助」方案，全國第2晚連住率已破5成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，已達到政策引導國人平日三天兩夜、深入體驗國旅地方故事之目標；而「Taiwan Pass」五折方案4.8萬套也即將售罄。為延續國人住宿及旅遊熱潮，交通部將「平日住宿獎助」與「遊樂園留宿活動」方案延長至今年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」五折方案加碼，以持續捲動國旅熱潮。交通部觀光署提到，甫於10月啟動國際自由行重遊客方案，「以舊帶新」吸引12萬人次登記，帶動超過2萬名同行親友，尤以日、韓、港澳客反應熱烈，也帶動來台客源轉型多元發展，擺脫單一市場依賴。