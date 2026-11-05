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台美混血棒球好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（5）日出席返台記者會，目前已成為自由球員的他，未來職業生涯的動向成為全台球迷關注的焦點。針對各界好奇他下一步將何去何從，甚至是否有機會加盟中華職棒，費爾柴德表示，對於任何關心與欣賞他的球隊都心懷感激，目前並不為下一站設限，最後他也語帶玄機表示：「台灣在我心中確實已經有一個特別的地位。」今年3月代表台灣征戰WBC世界棒球經典賽爆紅的費爾柴德，在結束美職賽季後轉為自由球員。日前在台北出席活動時，甚至有小球迷戴著味全龍球帽直接當面探詢：「你會不會加入味全龍？」 讓費爾柴德聽聞後開懷大笑。今日費爾柴德再度被問及未來動向坦言，妻子漢娜先前曾受邀到天母球場開球，夫妻倆一直以來都非常喜愛台灣球迷與球團的熱情，「有球隊欣賞我，我都非常感謝。」費仔表示，「合約與生涯規劃的事情，就交給我的經紀公司去處理，看看什麼樣的決定對我的職業生涯最好，我們就從那裡出發。」雖然下一戰還未明，不過費仔說：「台灣在我心中已經有一個特別的地位，尤其過去這9個月台灣球迷給他的這麼的這麼多的關注跟愛戴。所以有機會就會持續的來台灣互動，甚至有更多機會在台灣發展。」儘管台灣球迷也很想看到費仔在台打球，但現實制度上仍有難題待解。依據現行中華職棒規章，未曾在台灣設籍或取得身分證的台裔選手，即便代表過國家隊出賽，加盟中職時依然必須佔用「洋將名額」，無法直接取得本土球員身分。中職各隊普遍將洋將名額重壓在「先發投手」的戰術生態下，若要為身為外野手的費爾柴德保留寶貴的洋將名額，球團在合約與陣容配置上都需經過嚴密精算。未來若聯盟未進一步推出放寬資格的「費仔條款」，費爾柴德的下一站是否會落腳台灣，仍需視經紀公司與各國球隊接觸後的最終評估而定。