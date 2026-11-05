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▲AI晶片成「超級肥羊」！輝達3.6億晶片連車帶人蒸發（圖／截自The New York Post）

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）又成竊賊的目標！據美國《東灣時報》（East Bay Times）報導，一批價值高達1140萬美元（約新台幣3億6480萬元）的輝達電腦硬體設備，從加州奧克蘭運往德州途中離奇消失，連卡車和司機都下落不明。警方研判嫌犯手法相當老練，至今仍未逮捕任何人。隨著AI熱潮推升晶片身價，輝達相關貨物已經成了犯罪集團眼中的「超級肥羊」，而這也不是輝達第一次被盯上。據《東灣時報》與Yahoo新聞報導，這輛卡車8月29日從奧克蘭出發，載著6個棧板的輝達電腦晶片與硬體設備，準備按例行計畫運往德州沃斯堡（Fort Worth）。卡車車身印著一家食品公司的標誌，一開始的交接也一切順利，但卡車往南行駛後就失去音訊。警方一路追蹤，最後在南加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）跟丟了卡車。監視紀錄顯示，卡車在消失前曾多次停靠，每次都長達好幾個小時，顯示竊賊早有預謀。更糟的是，業者直到9月初才報案，讓歹徒多了好幾天的時間逃脫。：當時全球晶片荒，一輛載有EVGA旗下輝達RTX 30系列顯示卡的貨車在加州遭竊，價值約34萬美元。之後部分失竊顯示卡疑似流入越南的零售商，被買家發現序號遭到原廠標記，無法註冊保固。：一批輝達晶片原定隔天要送到美超微（Supermicro）在聖荷西的工廠，卻在加州伯林蓋姆（Burlingame）的倉庫被偷走，損失約700萬美元（約新台幣2億2400萬元）。：加州佛利蒙（Fremont）又有價值近20萬美元的輝達晶片被偷。：就是這次的奧克蘭案件。：竊賊從自駕卡車公司PlusAI位於佛利蒙的倉庫，偷走2輛印有輝達標誌的拖車，以為裡面裝的是AI晶片，結果只找到用來模擬貨物重量的沙子，總重約4萬磅（約18公噸）。拖車當天就在附近的紐華克（Newark）被尋獲。奧克蘭這起1140萬美元的竊案，警方目前還沒逮捕任何人。不過，先前的案件有破案。據美國媒體《SFist》報導，美國聯邦檢方2025年11月起訴一個來自南加州的6人竊盜集團，主嫌是卡莫羅（Chamorro）兄弟。檢方指控，這個集團專門鎖定輝達和蘋果的貨物，闖入倉庫、配送中心或搶劫運貨卡車，犯案所得最高達2200萬美元。2024年12月伯林蓋姆的700萬美元輝達晶片案，以及2025年6月的佛利蒙案，都被列在起訴內容中。警方2022年搜索這對兄弟的住處時，還查獲訊號干擾器、對講機和數十萬美元現金。AI晶片和資料中心設備單價高、體積小，又容易在黑市轉賣，已經成為貨物竊盜集團的首選目標。據《財富》雜誌引述供應鏈風險管理公司Overhaul的統計，自開始追蹤以來，已記錄超過1億5000萬美元（約新台幣48億元）的AI設備貨物損失；2024年以來，AI相關竊案增加34%，失竊總價值更暴增超過110%。犯罪手法也愈來愈大膽。據《WIRED》調查報導，加州近幾個月就發生2起暴力劫車案：竊賊先撞開護送卡車的保全車輛，甚至用警匪片常見的「PIT攔截」把護送車撞出路面，接著開走載有AI資料中心設備的卡車，損失數百萬美元。調查人員懷疑卡車司機本身就是共犯。另外，竊賊也會利用剛轉手的貨運業者登記號碼，冒用合法公司的名義承攬貨物。：約24名竊賊開著2輛貨櫃車闖入檳城附近的貨運倉庫，用氯仿迷昏員工，還有4人假扮成官方人員通過檢查哨，搶走價值超過1200萬美元的處理器和主機板，連監視器畫面都一起帶走。警方逮捕2名在園區工作的嫌犯，懷疑是內神通外鬼。：16名蒙面男子持槍闖入記憶體模組廠Unigen，綑綁5名員工，搶走近200萬顆快閃記憶體晶片，價值3700萬美元，被稱為「矽谷史上最大晶片搶案」。警方查出其中2名嫌犯是公司員工，主嫌最後被判18年徒刑。：一輛停在空運公司無人看管停車場的拖車被偷，車上裝著以超微（AMD）半導體為主、以及蘋果產品的貨物，價值約1500萬美元。數天後，拖車在200多英里外的加州被尋獲，但裡面的電子產品全部不見。從過去的案例來看，失竊晶片找回來的機會並不高。晶片體積小、價值高，很容易被拆散轉賣，甚至流到海外。像2021年的顯示卡失竊案，部分貨物就被發現疑似流入越南市場。不過也有成功的例子。2011年的Unigen搶案，警方追查後在美國本地和亞洲找回大部分晶片，14名被告還被判賠償78萬2600美元，也就是沒找回部分的價值。業界認為，及早報案、在晶片序號和包裝上做追蹤標記、加強物流護送與貨運業者身分查核，都是降低損失的關鍵。