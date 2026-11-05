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▲李玉璽（左）去年12月娶回許允樂，婚後夫妻倆積極求子，如今終於傳出好消息，今日共同在社群上宣布做人成功。（圖／晴空鳥提供）

女星許允樂與前夫張兆志離婚後，去年12月再婚男星李玉璽，今（5）日夫妻倆宣布做人成功。許允樂在社群上PO出懷孕照，興奮大喊：「我們要當爸爸媽媽了！」首度升格當爸的李玉璽難掩喜悅表示：「謝謝老婆，妳很勇敢辛苦妳了！看著妳現在笑得這麼開心，想再好好跟妳說一次，妳絕對值得這份幸運。」李玉璽去年12月娶回許允樂，婚後夫妻倆積極求子，如今終於傳出好消息，今日共同在社群上宣布做人成功。李玉璽坦言，曾經有個孩子短暫地來過，後來卻沒了心跳，讓兩人一度難過不已，花了些時間養好身體、調適心情。得知許允樂懷孕的消息後，李玉璽表示：「我們一邊開心，一邊小心翼翼，陪她經過一次一次產檢，直到孩子用好大聲好有力的心跳，帶著100分的檢驗報告，告訴我們『我來了』，我們才終於安下心來。」李玉璽與許允樂沉浸在新手爸媽的喜悅中，透露現在超音波照片都放在床邊，老婆每個夜晚都會拿起來，笑著看著跟昨天一樣的照片，讓李玉璽直呼：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」事實上，許允樂過去一直渴望有孩子，與李玉璽結婚後更是努力拚生子。先前李玉璽受訪時表示，計畫想先生2個之後再辦婚禮，雖積極求子但也不想造成彼此壓力：「我們積極，但不過度努力，我是想當爸爸的，今年可以的話隨時歡迎，來了就來了，壓力是還好，就好好檢查、放鬆心情。」爸媽也很期待能抱孫。