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▲「與我有關的氣候變遷—熱調適」特展集合9個數位遊戲、1個實體桌遊、1個觀察實驗、1個打卡點等。（圖／科工館提供）

國家級特展「與我有關的氣候變遷—熱調適」今(5)日在科工館B1F「氣候變遷廳」前方長廊盛大開幕，展期至明(116)年12月5日止。開幕式現場除展演「全臺首創7公尺大型翻板櫥窗秀」與「24公尺氣候互動牆」外，貴賓們更透過呼應展場遊戲機制的「扭蛋盲盒：拼字啟動宣言」儀式，正式宣告這場兼具科學與溫度的調適之旅全面啟動。有別於過往氣候展覽常見以警示或憂慮未來的闡述手法，該展結合團隊4年來的臺灣在地化氣候研究成果，轉以正向、溫暖、希望的策展方式呈現。展區清晰梳理了世界排碳與臺灣的關係、迫切的「調適」觀念，並帶領大眾辨識高溫來源與熱傷害的「脆弱群體」。從個人防護到都市規劃，大多數人都能在展覽中獲取實用的行動知識，找到專屬自己的「熱解方」，並在別人的熱經驗中找到共鳴。為了讓嚴肅的氣候科學變得可親可感，特展規劃了17個單元、9個數位互動遊戲、1個實體桌遊、1個觀察實驗與打卡點。觀眾在入口處配戴上符合永續精神、可不斷重置與回收再利用的專屬互動手環後，即可化身為冒險者，在展區中收集「智慧、同理、勇氣」符石與金幣，一步步解鎖調適裝備，完成挑戰後還能獲得特展專屬的IP扭蛋紀念品。未來，展場內的3D城市風廊建模更將進一步擴大視野，把科工館北館長廊、近來全新升級的南館「樂活節能屋」，以及正在進行中、透過打通建築南北側開孔來引導自然季風與熱對流的「南館場域活化計畫」全部揉合進數位模型中。當觀眾在展廳內用AR看懂了都市風廊，走出展廳就能在科工館園區裡親身吹到穿堂涼風、體驗綠建築節能，誠摯邀請全國親子家庭、學校師生與機關團體蒞臨參觀，在趣味互動中掌握與氣候共處的智慧。