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工業電腦大廠研華（2395）AI布局持續擴大！研華11月4日舉行第三季法人說明會，透露今年邊緣運算及AI基礎建設相關業務營收占比已達24.5%，其中機器人事業群營收年增200%至300%，成為新一波成長動能。公司目前在手訂單規模接近25億美元，管理階層預期2027年營收可望維持高雙位數成長。研華第三季營運表現亮眼，合併營收達324.4億元，年增83%，創單季歷史新高；歸屬母公司業主淨利62.18億元，年增125%，每股稅後純益（EPS）7.15元，同步改寫單季紀錄。累計前三季營收789.52億元，年增49%，EPS達16.21元，已超越2025年全年水準。研華嵌入式事業群總經理張家豪在法說會中指出，今年邊緣運算與AI基礎建設相關業務對整體營收貢獻度達24.5%，主要應用包括醫療影像、工廠自動化、工業設備及自動光學檢測（AOI）。其中，機器人事業群成長最為突出，年營收成長幅度達200%至300%，實體AI（Physical AI）在機器人、無人機及特殊環境運算等應用也逐步擴大。至於訂單動能，研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，目前積壓訂單、設計導入及設計得標等指標均維持正向，第三季接單出貨比（B/B Ratio）達1.64，北美市場更達2.12。以目前接單及年底出貨規劃估算，在手訂單規模接近25億美元，對2027年營運維持樂觀看法，預期營收將延續高雙位數成長。不過，營運成長之際，成本壓力仍是研華必須面對的課題。陳清熙指出，第三季毛利率受到SSD、記憶體及主要晶片價格上漲影響，部分產品零組件成本占比明顯提高，部分產品即使調整售價，也未必能完全轉嫁成本，成為獲利表現的壓力來源。展望第四季，研華預估營收介於9.7億至9.9億美元，以內部假設匯率1美元兌新台幣31.8元換算，約新台幣308.46億至314.82億元，毛利率預估36%至38%，營業利益率18%至20%。公司指出，10月營收已創新高，第四季實際營收仍有機會再創單季新高。