我是廣告 請繼續往下閱讀

德州資料中心用電需求驚人 前州長已下令限制接電

數百億美元投資恐延宕 業者考慮撤離德州

76%美國選民反對住家附近蓋資料中心

德州占全美規劃容量25% 馬斯克酸：太空資料中心更有吸引力

美國人工智慧（AI）產業快速擴張，帶動資料中心建設熱潮，但龐大的用電、用水需求也引發民眾反彈。美國德州民主黨籍候任州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）在期中選舉中擊敗共和黨籍現任州長艾博特（Greg Abbott），並承諾暫停核准所有新資料中心，直到州議會制定保障居民權益的相關法規。這項政策轉向，恐讓科技巨頭在德州規劃的數百億美元投資面臨延宕，甚至迫使業者轉往其他地區。綜合《路透社》報導，德州憑藉充足的能源供應、相對低廉的土地成本及親商政策，近年成為全球資料中心發展最快速的地區之一，包括Meta、Google及微軟（Microsoft）等科技巨頭，過去兩年都宣布在當地興建大型資料中心。然而，隨著AI基礎設施快速擴張，資料中心對電力、水資源及環境的影響逐漸成為選民關注焦點，甚至左右今年的選舉結果。事實上，在希諾霍薩當選之前，德州政府就已開始限制資料中心發展。共和黨籍州長艾博特今年8月3日宣布，暫停新資料中心接入德州電網，並要求全面審查相關開發案，包括電力需求、環境影響及業者享有的租稅優惠。德州電網營運商ERCOT當時表示，正在追蹤申請接入電網的資料中心開發案，總需求規模超過400GW（百萬瓩），約相當於整個美國南部地區的用電需求。艾博特隨後也針對資料中心違反水資源規定的行為加強處罰，並暫時停止核發相關空氣污染許可。不過，艾博特並未正式宣布全面禁止新建資料中心，部分限制措施也設有期限。相較之下，希諾霍薩主張更進一步，在州議會通過保障居民權益的法律之前，全面暫停核准新資料中心，讓當地社區有權參與決定是否及如何興建相關設施。法律事務所K&L Gates政府事務顧問麥卡蒂（Austin McCarty）指出，德州新政府上任後，必須重新檢視現有資料中心政策，並與州議會制定新的產業規範。他形容，德州不只是資料中心政策，連整體能源政策都可能迎來重大轉變。部分資料中心開發案可能因此延後，甚至有業者選擇撤離德州；另一些業者則可能趕在新限制生效前，加速完成建設及接電程序。資料中心開發商Alpha Compute執行長凱瑟（Brittany Kaiser）表示，德州及俄亥俄州選舉結果，可能讓尚未完成簽約或取得融資的企業重新評估投資計畫，轉而考慮加拿大、墨西哥或歐洲等地。代表大型科技企業及資料中心開發商的資料中心聯盟（Data Center Coalition）則強調，業者仍將持續在德州推動基礎設施建設，並與州及地方政府合作。聯盟指出，資料中心能為地方帶來投資、創造就業機會，對維持德州經濟競爭力仍具有重要作用。資料中心之所以成為選舉焦點，與民眾擔憂電價上漲、水資源消耗及環境衝擊密切相關。根據NBC與SSRS進行的出口民調，全美高達76%選民反對在自己居住的社區興建新資料中心。休士頓大學10月公布的民調也顯示，79%德州可能投票的選民支持限制州內資料中心數量。此外，《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，42%登記選民認為，限制AI資料中心建設是非常重要或最重要的議題。休士頓大學政治學者羅廷豪斯（Brandon Rottinghaus）指出，資料中心讓經濟發展議題直接連結到民眾的電費、水資源及土地權益，尤其在農村地區引發強烈反彈。凱瑟也坦言，科技企業過去未能充分向民眾說明，如何避免資料中心成本轉嫁給一般用戶，導致社區對AI產業的不信任持續升高。根據高盛（Goldman Sachs）分析，德州占全美規劃中資料中心容量的25%，因此當地政策轉向，可能對美國AI基礎設施發展造成重大影響。高盛指出，除了德州，喬治亞州及密西根州等資料中心發展熱區，也可能因民主黨籍州長上任，進一步取消產業租稅優惠、收緊環境及用電規範，甚至允許地方政府自行暫停相關建設。值得注意的是，支持艾博特的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），在選舉結果出爐後，也於社群平台X發文表示：「現在看來，在太空設置資料中心似乎很有吸引力。」