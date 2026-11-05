我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人赴日本擔任詐騙車手的案件頻傳！日本警方近期又分別逮捕到兩名台灣男子，涉當詐騙集團車手，假扮成警察，騙取長輩現金，金額破億日圓，日媒也公開台灣嫌犯的姓名。根據中部日本放送與RKB每日放送報導，愛知縣警方近日逮捕一名涉嫌以「假警察」手法進行詐騙的男子。該名男子疑似擔任詐騙集團「車手」，涉嫌從大阪市一名男性手中騙取現金及黃金，總價值高達約1億4000萬日圓（約合新台幣2800餘萬元）。遭警方依詐欺罪嫌逮捕的是出身台灣、居住地與職業均不詳的37歲男子許冠文。警方指出，許姓嫌犯涉嫌於今年7月與數名共犯謀議，致電大阪市一名73歲男性，並冒充警察等身分編造謊言，詐得現金3300萬日圓以及4.5公斤黃金（購入價格相當於1億650萬日圓）。受害男性當時接獲假警察電話，對方聲稱「詐騙案主嫌已落網，你的名下帳戶遭到挪用」，隨後將其引導至通訊軟體 LINE，並以「因應偵查需要調查名下資產狀況」為由下達指令，被害人因此信以為真、照辦受騙。面對警方訊問，許嫌否認犯行，辯稱對此事毫不知情。警方呼籲民眾提高警覺，強調執法機關絕不會以調查或偵查為由，向民眾詢問或清查個人資產。另一起案件則發生在福岡，一名23歲台灣籍男子同樣涉嫌冒充警察身分，向居住於日本福岡縣的一名71歲男性詐騙逾1,500萬日圓（約合新台幣310餘萬元）現金，遭日本警方逮捕。日本警方指出，這名來自台灣的魏姓男子職業不明，涉嫌於今年9月與其他同夥，假冒警察等人員身分，向家住福岡縣大刀洗町的一名71歲男性詐取現金逾1,500萬日圓。警方在進一步清查其智慧型手機時，赫然發現內部存有裝有現金、且上頭載明日期與銀行名稱的信封照片，全案因此東窗事發。這名台灣男子上個月已因涉嫌參與另一起詐欺未遂案件，遭到警方當場依現行犯逮捕。面對警方訊問，魏嫌始終保持緘默。