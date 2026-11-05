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▲BTS高雄場演唱會將在威秀影城同步直播。（圖／威秀提供）

韓國天團BTS將於本月19日來到高雄世運主場館開唱，然而他們的超強人氣卻讓許多粉絲沒能順利買到票，但是沒有票的粉絲不用難過，因為威秀影城宣布零秒差現場直播《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG & JAKARTA: LIVE VIEWING》，並且接下來的雅加達場也將同步直播，不用踏出生活圈就能夠開心看歐巴，直播套票將於11月5日開賣，售價為1450元，只要購買還贈送限定特典超划算！威秀影城宣布零秒差現場直播《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG & JAKARTA: LIVE VIEWING》，無論是萬眾矚目的高雄萬人吶喊，或是雅加達的年終盛典，廣大阿米（ARMY）不用舟車勞頓，就可以在生活圈沉浸在七位成員（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook）體育場級的震撼演出！本次BTS巡演採用「360度全環形沉浸式舞台」，影城將透過高畫質大銀幕即時傳送，完美還原舞台核心震撼，讓影廳化身搖滾區。BTS於2026年以正規五輯《ARIRANG》與主打歌〈SWIM〉同步橫掃告示牌雙冠，更創下歷史首度領銜「FIFA 世界盃中場秀」的空前成就；本次直播將引領全場齊揮阿米棒，共度這場世界級音樂盛事。此外，每次都引發搜集熱潮的「威秀影城特製限定入場特典」，更是廣大粉絲心中不容錯過的必收逸品！本次特別企劃的專屬特典目前還在保密階段，但絕對極具紀念與收藏價值，敬請粉絲密切鎖定「威秀影城官方社群平台」以獲取最新情報發布。𝐁𝐓𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐓𝐎𝐔𝐑 ‘𝐀𝐑𝐈𝐑𝐀𝐍𝐆’ 𝐈𝐍 𝐊𝐀𝐎𝐇𝐒𝐈𝐔𝐍𝐆 & 𝐉𝐀𝐊𝐀𝐑𝐓𝐀: 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐖𝐈𝐍𝐆✔ 現場直播：11/21 (六) 18:45 入場✔ 安可重播：11/22 (日) 12:00 入場✔ 現場直播：12/29 (二) 19:45 入場🌍 售票時間：11/05 (四) 21:00 起，威秀影城官網 / 官方APP購票★票價：𝟏,𝟒𝟓𝟎 元★限定入場特典：專屬特製特典即將公開★直播影城一覽（※標註「僅高雄站」之影城不播雅加達直播）：台北：MUVIE CINEMAS台北松仁（※僅高雄站）、信義威秀影城、京站威秀影城、西門威秀影城新北：板橋大遠百威秀影城、林口M.O.P.威秀影城、新店裕隆城威秀影城（※僅高雄站）桃園：統領威秀影城新竹：大遠百威秀影城台中：MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY（※僅高雄站）、iFG遠雄廣場威秀影城台南：大遠百威秀影城、南紡威秀影城（※僅高雄站）高雄：大遠百威秀影城