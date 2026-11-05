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姚淳耀今（5）日出席Victorinox新品上市媒體導覽活動，除了分享旅行習慣，也被問到近期股市震盪及投資狀況，台積電今日收盤跌至2240元，持有10張台積電的他帳面瞬間蒸發2、300萬，受訪時坦言心情「有一點受到影響」，但因為原本就以長期投資為主，只能提醒自己盡量不要一直去想，相信市場長期仍會持續向上。面對近期股市波動，姚淳耀表示，自己平常不會特別緊盯盤勢，因為投資策略原本就是長期持有，「我覺得波動都難免，就是想說放長期，也不用太去擔心。」至於目前是否趁低點加碼進場，他表示仍維持原本的定期定額計畫，主要投入追蹤大盤指數的ETF。被問到台積電持股帳面蒸發約300萬元，姚淳耀先是笑了一下，隨後坦承：「現在有點受影響。」雖然兩、三百萬元並非小數目，但他認為股市漲跌本來就是投資過程的一部分，「反正股市長期都是往上的，來來回回是必然的，那就是投入股市的一個門票。」因此只能盡量調整心情，避免每天被數字牽著走。姚淳耀也透露，自己近來沒有再增加個股張數，後續投入的資金大多改買ETF。由於演員拍戲期間工作時間不固定，不一定能隨時關注盤勢，對他而言，ETF相對穩定，也比較適合長期放著，「可能在拍戲，你不一定會去關注股市，ETF我覺得放著都很安心。」這波股市震盪是否會影響旅遊預算？姚淳耀表示目前影響不大，關鍵仍是做好資產配置，手邊保留一定比例的現金與餘裕，遇上大幅波動時才不至於太過心慌。他也提醒，投資之前應先評估自己能承受的風險，不能把所有資金都投入市場。至於投資失利會不會影響演戲情緒，姚淳耀笑說不太會，因為自己一開始就挑選相對穩定、願意長期持有的標的，也已做好面對波動的準備。他認為人生、投資與旅行其實相似，只要事前做好規劃，意外來臨時就能學著與它共存，再慢慢等待成果。