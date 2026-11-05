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東北季風晚間報到 桃園以北又濕又涼

▲明後天東北季風增強，氣溫略為下降，下周一更強烈的東北季風到來，北部、宜蘭氣溫明顯降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周東北季風更強 低溫探17度

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明（6）日、周六（7日）迎風面北部、東半部降雨機率增加，宜蘭、花蓮有局部較大雨勢發生可能，高溫略為下降。下周一（9日）晚間到下周三（11日）東北季風變得更強，降雨範圍擴大，局部地區低溫有機會下探17度。目前位於關島東南東方海面上的熱帶擾動，預計最快會在周末形成颱風查帕卡。鄭傑仁指出，今（5）日晚間到周六（7日）受到東北季風影響，宜蘭、花蓮雨勢明顯，有局部短暫陣雨，還有機會發生局部大雨，桃園以北、台東、恆春半島則有局部短暫陣雨，南部山區以午後零星短暫陣雨為主。溫度部分，桃園以北、宜蘭、花蓮高溫約下降到23到26度，新竹、苗栗、台東約27到30度，中南部則在29到30度左右。未來天氣的部分，周日（8日）白天東北季風短暫減弱，北部、宜蘭氣溫回升，水氣稍微減少，剩下東半部有局部短暫雨，不過周日晚間東北季風又增強，桃園以北、宜蘭水氣增加，尤其是宜蘭有較大雨勢。這波東北季風更強，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭高溫約21到24度，花蓮高溫約24到25度，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅約19到22度，局部地區還可能下探17到18度；中南部、台東高溫約26到31度，低溫則在21到25度左右。東北季風影響之下，下周一（9日）、下周二（10日）北部、宜蘭有局部短暫陣雨和較大雨勢發生可能，花蓮、台東有局部短暫雨。要等到下周三（11日）、下周四（12日）東北季風才會減弱，水氣減少，僅有大台北、東半部有零星短暫雨；溫度也會隨著東北季風減弱回升，北部、宜蘭高溫回到24到27度，其他地區約在28到31度。目前關島東南東方海面上的熱帶擾動，還是一般低氣壓的強度，如果發展快速，有機會在周末或下周一（9日）發展成熱帶性低氣壓或是颱風「查帕卡」，不過這個低氣壓未來會在比較遠的海面北轉，對台灣的天氣沒有影響。