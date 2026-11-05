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台北市長蔣萬安今（5）日一早在臉書以「大巨蛋，市民的光榮主場！」為題，強調自己上任後承接前市府基礎，在一年內推動大巨蛋完工啟用，並宣布未來將迎接2027年世界12強棒球賽預賽、複賽。不料，貼文曝光不久後，隨即遭網友留言嘲諷，蔣萬安支持者也加入戰局反擊，雙方在留言區隔空交鋒，至今已衝破3000則，火藥味十足。蔣萬安表示，大巨蛋承載許多球迷的期待，不只是市民盼望多年的建設，也是市府必須完成的承諾。因此，他上任後便接續前市長柯文哲留下的基礎，在一年內推動大巨蛋完工並正式啟用，至今已舉辦超過270場展演及賽事，入場人次突破500萬，而人潮帶動商機，2025年台北市住宿及餐飲業總產值達3,237億元，更是全國冠軍。蔣萬安指出，接下來還將承辦2027年世界12強棒球賽預賽與複賽，以及2028年洛杉磯奧運棒球資格賽，讓國際看見台灣的棒球熱情及台北的城市實力。最後更強調，大巨蛋成為台北市民引以為傲的「光榮主場」，就是市府一步一腳印交出的施政成績。不過，蔣萬安將大巨蛋完工啟用列為任內成果，卻引來部分網友質疑，留言區紛紛嘲諷「攬功第一」、「柯文哲真衰」、「前人敷出來的漏水蛋，後人收割成這樣是鮮奶喝到暈了嗎」、「漏水修好了嗎」、「進場看球會發鮮奶嗎」，更有人以「輝達鮮奶大巨蛋」、「2g香鬆」等字眼揶揄，讓貼文迅速成為網路攻防焦點。面對批評，蔣萬安支持者也不甘示弱，立刻站出來力挺「最棒的市長及團隊成員」、「太棒了，延續北市的繁榮」、「台北安可，5告讚」等口號，部分支持者更直接回覆批評者，以「青鳥崩潰」、「管好你自己」等語句反擊，雙方你來我往，在留言區吵成一團，短短幾小時便衝破3000則。