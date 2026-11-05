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國民黨北市議員秦慧珠因對台北市長蔣萬安執政多有指教，引發藍軍不滿，但日前北市議長戴錫欽專訪一句「大家對蔣萬安表達能力打問號」，讓秦慧珠在節目上直呼「好猛喔」。秦慧珠說，現在產生一個問題，質詢要怎麼善盡一個議員的專業跟強度，又怎麼不傷害蔣萬安，這很難拿捏；甚至直言，「議員認真問政也是罪過」，變成她的最大罪狀，更說恐因此讓藍軍的「不投秦慧珠運動」成功，導致落選。秦慧珠在政論節目《台灣ON AIR》表示，前幾天看了戴錫欽的專訪，覺得很驚嚇「好猛喔」，更想說議長講這樣沒人出征他，那太冤枉了，她要深刻反省。秦慧珠說，一開始是她講說北市研考會主委殷瑋不應該跟議員搶答，會弱化蔣萬安，立刻被粉專政客爽出征；之後質詢松機因為時間有限，所以說「不要囉嗦」，又被出征，說一票不要給秦慧珠，讓她回家，但她這幾個罪過不比議長大吧。秦慧珠直言，現在產生一個問題，質詢要怎麼善盡議員的專業跟強度，監督市政不能軟趴趴，又怎麼不傷害蔣萬安，這很難拿捏。她問一個松機、開公聽會，議員認真問政也是罪過，認真問政會被出征。秦慧珠說，公聽會她很早就決定，所以就發公文想聽聽專家學者各方意見，結果局處首長結果集體不出席，「我覺得這應該是有一個統一命令，否則有幾個局處首長應該會來吧」，她說當天來的科長都是事務官，每個都可以做到65歲，所以說了大白話，可能對市府不太好，結果又罵到她，藍軍又說她可不可以閉嘴。「我就發現，認真問政、監督市政府現在變成我最大的罪狀，也許因為這個藍軍的不投秦慧珠運動會成功，會落選。」