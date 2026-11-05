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▲全家與靖娟兒童安全文教基金會共同舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」，將於11月7日登場。（圖／全家提供）

▲「飛閱台灣全家鄉」活動將環境教育融入小小店長體驗，透過齊柏林視角帶孩子認識台灣土地與生態。（圖／全家提供）

▲7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節。（圖／7-11提供）

迎接11月20日世界兒童日，全家推出兩大親子免費體驗活動。首場「小黃帽交通安全童樂會」將於11月7日在台北華山文創園區免費登場，規劃六大趣味闖關、兒童視角體驗，；11月14日則推出「飛閱台灣全家鄉——全家小小店長愛地球」，透過繪本、資源回收及惜食體驗，帶領親子認識環境保護。週末想帶孩子出門放電，免費親子活動再添新選擇！全家與靖娟兒童安全文教基金會共同舉辦的「小黃帽交通安全童樂會」，將於11月7日（六）上午11時至下午4時30分在台北華山文創園區登場，透過六大趣味關卡與兒童視角體驗，讓孩子在遊戲中認識交通安全。活動亮點包括超人氣「全家」小店長制服拍照體驗，留下專屬紀念照；小朋友也能化身汽車工程師，親手體驗汽車組裝、測試與檢驗，或變身小小外送員，挑戰道路危險辨識及安全配送任務。此外，現場還設有汽車安全座椅、輪胎安全知識及行人安全過馬路等闖關活動。人氣吉祥物「斑斑」也將到場與親子合照，完成闖關還能獲得限量「斑斑反光吊飾」。活動更將便利商店場景搬到現場，邀請家長透過「兒童視角轉換器」，以約100公分的孩童視線高度觀察周遭環境，體驗孩子日常生活中的視野死角。◾活動日期：2026 年 11 月 07 日（星期六） 11:00-16:30◾活動地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚六合院（西1館、西2館、西5-1館）◾開放時間：西 2 館、西 5-1 館：11:00 開放、西 1 館：11:30 開放◾費用：免費入場除了交通安全教育，全家也攜手看見．齊柏林基金會推出「飛閱台灣全家鄉——全家小小店長愛地球」，將環境教育融入小小店長體驗，帶領孩子從日常生活認識環保行動。活動中，小朋友將穿上小小店長制服，從環境教育繪本《宇宙放大鏡》出發，跟著齊柏林導演的視角認識台灣土地與自然生態；接著走進便利商店情境，透過資源回收了解循環利用，並從Clean Label潔淨標章學習辨識食品資訊，再實際選購貼有「友善食光」貼紙的鮮食，認識珍惜食物、減少剩食的重要性。今年「飛閱台灣全家鄉」壓軸場將於11月14日在新北淡水登場，持續從孩子熟悉的巷口便利商店出發，讓環境教育融入家庭生活。活動詳情可至ACCUPASS查詢。7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節，領取包裹就送20元滿額優惠券一張，自11月4日起至11月11日，指定商品結帳滿250元，即可抵用20元優惠券一張。此外，門市指定商品任選4件75折，會員指定商品滿1111元，最高抽66元購物金或可換「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串」；會員指定商品滿1711元，送限量好禮3選1兌換券，包括Mini場景積木、限量咖啡造型迴力車。